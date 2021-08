Tidligere AaB-direktør har fået nyt job

NORDJYLLAND:Stephan Schors, der er tidligere direktør i AaB, har fået nyt job.

Det er installations- og entreprenørvirksomhed Mariendal i Aalborg der 1. august har ansat Stephan Schors som økonomidirektør.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Stephan Schors var administrerende direktør i AaB - og havde hovedansvaret for økonomien - fra 2012 og til marts 2018, hvor han blev fyret, da AaB's bestyrelse ønskede en direktør med en anden profil.

- Stephan Schors har sin baggrund i økonomiverdenen, og han har været med til at genrejse AaB som en økonomisk troværdig virksomhed med overskud fire år i træk. Nu er vi et andet sted, og vi har brug for en direktør, der har sine kompetencer indenfor udvikling af kommercielle indtægter, sagde AaB's daværende bestyrelsesformand, Finn V. Nielsen, i forbindelse med fyringen.

Efterfølgende blev Schors i juni 2018 ansat som administrerende direktør i entreprenørvirksomheden Henriksen & Madsen i Løgstør. Her nåede han dog kun at sidde i direktørstolen i godt 14 måneder, da han i august 2019 blev fyret i forbindelse med, at Henriksen & Madsen fusionerede med HMN Entreprenøren.

Siden 2020 Stephan Schors haft sin egen konsulentvirksomhed - Schors - hvor han har tilbudt virksomheder hjælp til økonomisk og kommerciel udvikling.

Virksomhed med knap 250 ansatte

Nu har Stephan Schors så fundet nyt job, hvor han får ansvaret for økonomien i hele Mariendal Gruppen - der udover selskaber indenfor installations- og entreprenørvirksomhed også omfatter et ejendomsselskab.

- Mariendal er inde i en spændende udvikling og er en virksomhed med stort potentiale. Jeg glæder mig over at være del af et stærkt hold og ser frem til, at vi sammen kan udvikle forretningen yderligere, siger Stephan Schors i pressemeddelelsen fra sin nye arbejdsgiver.

- Det er en stor styrke at få Stephan med på holdet. Stephan er en skarp analytiker og med hans struktur, vil han kunne tilføre den viden og de kompetencer, som Mariendal lige nu har brug for for at komme et skridt nærmere vores mål, siger Johan Ungermann Poulsen, der er salgs- og driftsdirektør i Mariendal.

Installations- og entreprenørvirksomhed Mariendal har knap 250 medarbejdere, som primært beskæftiger sig med projektering, rådgivning, installation og servicering indenfor en lang række områder indenfor el.

Virksomheden har syv lokalafdelinger - primært i Nordjylland - og har projektkontorer i Aalborg, Brøndby og Aabyhøj ved Aarhus.