Tidligere chefredaktør på NORDJYSKE død

ÅRHUS/NORDJYLLAND:Tidligere chefredaktør på NORDJYSKE Stiftstidende Flemming Hvidtfeldt er død 66 år gammel.

Det skriver stiften.dk

Flemming Hvidtfeldt kom til NORDJYSKE I 1999 og var en del af chefredaktionen i seks år, før turen gik videre til et job som chefredaktør for Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Fra 2008 til 2011 var han chefredaktør for Århus Stiftstidende.

Før tiden på NORDJYSKE havde han fra 1977 været ansat som journalist ved Vendsyssel Tidende og kom i 1982 til Jydske Tidende som journalist og siden som forside- og featureredaktør, skriver stiften.dk.

De sidste år af sin karriere var han tilbage til det, han elskede at arbejde med - nemlig som almindelig journalist.

Flemming Hvidtfeldt var i løbet af karrieren også aktiv i flere komiteer, som beskæftigede sig med avisdesign.

Flemming Hvidtfeldt blev i sommeren 2020 ramt af kræft og døde på Hospice Søholm i Stavtrup.