Tidligere jægersoldater får æresoprejsning

NORDJYLLAND: Thomas Rathsack og fire andre tidligere jægersoldater får nu æresoprejsning og vendt deres portrætbilleder rigtigt på den gang i Jægerkorpsets hovedkvarter på Flyvestation Aalborg, hvor der hænger portrætter af alle nuværende og tidligere jægere.

Det skriver Ekstra Bladet.

Portrætbilleder vendt

Ifølge avisen var de tidligere jægersoldater Thomas Rathsack, Magnus Hansson, Erik B. Jørgensen, Rune Danielsen og Lars Møller blevet vanæret og havde fået vendt deres portrætbilleder mod væggen.

Thomas Rathsack og tre af hans kolleger fik dækket deres portrætter, fordi de er instruktører på tv-udsendelsen ’Korpset’, mens Lars Møller var blevet bandlyst og havde fået sit billede blændet af, efter han skrev bogen ’Jæger 200’.

Nu har chefen for specialstyrkekommandoen, generalmajor Jørgen Høll, beordret chefen for Jægerkorpset at behandle alle billeder ens.

Korpsets kodeks

- Jeg er ked af sagen, fordi det tager fokus fra det arbejde, som vores dygtige specialstyrke-soldater udfører. Jeg har derfor pålagt Jægerkorpset at behandle alle billederne ens, så de alle kan ses på gangen. Sagen har allerede fyldt for meget, siger han.

Jørgen Høll ønsker ikke at gå ind i personsagerne, men siger overordnet, at det har handlet om specialstyrkernes kodeks.

- Vores ansatte må aldrig være i tvivl om, at de har ytringsfrihed. Og når de ikke har begået noget strafbart, så skal vi ikke sanktionere mod dem. På nogen måde, og folk har ret til deres meninger og holdninger. Hos specialstyrkerne er der et kodeks og nogle normer, som soldaterne lever efter, men det er ikke noget, vi kan sanktionere i forhold til, siger generalmajoren til Ekstra Bladet.