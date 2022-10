Tidligere medlem af Folketinget: Jeg tror, jeg sætter kryds ved DF af medlidenhed

VALG:Nogle mener, at valgplakater ikke flytter vælgere. Jo, de fortæller bl.a. noget om, hvem der gider gøre en indsats. Hvis han/hun ikke gider plakatvæsenet, gider vedkommende så at gøre en indsats, hvis vedkommende bliver valgt?

Ca. 40 pct. af vælgerne, overvejer at skifte parti. Det er da også lidt hyggeligt og helt "gammeldansk".

Her på Mors har jeg ikke set én eneste DF plakat, hvilket tyder på, at der ikke er meget Mors-opbakning til DF. Jeg fik faktisk helt ondt af dem, for DF har de sidste ca. 20 år haft nok den største indflydelse på dansk politik. Det er stort set DFs fortjeneste alene, at Socialdemokratiet har brugt retningsviseren til højre, uden at se sig tilbage og derved har tromlet andre ned, i høj grad DF.

Jeg tror faktisk, at jeg af lidt medlidenhed sætter kryds ved DF 1.11. DF bør opnå 2,4 pct. af vælgerskaren.

Jeg er medlem af Fremskridtspartiet, og vi har landsmøde på Aulum Kro lørdag 29.10., hvor også pressen er velkommen.

Nu jeg har tændt for debat: Mange politikere, både røde og blå, har i valgkampen, både på papir og i tv, ment, at Danmark mangler masser af arbejdskraft, som vi bør importere. Jeg tror, at det næppe bliver nødvendigt. Vi har stadig arbejdsløse, der gerne vil have et arbejde. 1.3. 2023 har vi tre gange så mange arbejdsløse som i dag, tror jeg. Om tre-fire år bliver vi i Danmark nødt til at opkvalificere en del af alle de it-teknikere og universitetsuddannede, vi fostrer, til et mere relevant job, som f.eks. svejser, renovationsarbejder, plejehjemsmedarbejder eller sågar automekaniker.