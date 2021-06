Til dig der elsker fodbold: Få 10 gode råd, så EM bliver en månedlang fest - også for resten af familien

NORDJYLLAND:Du elsker fodbold, og glæder dig som et lille barn til at tilbringe de næste 31 sommerdage og aftener med fodboldlækkerier på tv-skærmen, chips og kolde øl. Mens du krydser fingre for, at andre i familien tager førertrøjen, når det gælder småbørn, madlavning, afslutningsfest i børnehaven og bedstefars 75-års fødselsdag.

Hvis jublen over EM's overflødighedshorn af bold ikke deles af alle i familien, kan sure miner, skænderier og frustrationer hurtigt punktere både fodboldfesten og den gode sommerstemning.

Med planlægning og små snedige greb kan fodboldfanatikeren sikre sig, at han/hun får den fornødne ro til at hellige sig fodboldfestens 51 kampe - uden at det går ud over forholdet til ægtefælle, kæreste og børn:

1. De elsker dig jo bare

Foto: Getty Images

Hav forståelse for at resten af familien kommer til at savne dit selskab og engagement i de lange lyse sommeraftener - lad dem skrive en ønskeliste til hvad I skal foretage jer i fodboldfri stunder og på de enkelte kampfri dage - for slet ikke at tale om når de igen får din fulde opmærksomhed - efter 11. juli.

2. Giv dem nok af dig

Foto: Getty Images

Skru ekstra op for charmen overfor familie/børn/kæreste i døgnets - få - øvrige timer. Hvis du er intens, kan du være så heldig, at de får nok af dig allerede inden kampstart - eller måske endda får lyst til at tage del i din passion.

3. Tag din del af tørnen

Foto: Getty Images

Inden du forsvinder til mindst otte timer foran skærmen køber du ind og smører madpakker - eller fixer en lækker grillfrokost, så I kan tage let på aftensmaden, når kampen er fløjtet i gang

4. Giv børnene gode oplevelser

Arkivfoto: Liselotte Sabroe

Planlæg overnatning med børnene i telt i haven, når skærmen slukkes hen mod midnat. Måske er de allerede faldet i søvn derude, når du har fået fodbold nok, men så kryber du ned i soveposen og I kan vågne sammen næste morgen til fuglesang - og cykle efter morgenbrød. Du sørger naturligvis for at slå teltet op inden dagens kampe.

5. Vær social - til klokken 15

Arkivfoto

Få fingeren ud i weekenden og tag af sted på en tidlig tur til stranden, så I kan være hjemme igen til første kampstart klokken 15 - nogle dage først klokken 18. Der er ikke noget bedre end sol, sand og vand til at gøre både børn og voksne godt tilpasse og trætte - med fare for at du selv falder i søvn under aftenens kampe, men det må du så leve med.

Her er de fodboldfri dage - og formiddage Samtlige EM-kampe afvikles enten klokken 15, 18 eller 21. Tirsdag 15. juni spilles kun aftenkampe. Fra søndag d. 20. juni spilles udelukkende aftenkampe. Efter gruppespillet er der to helt fodboldfri dage, 24. + 25. juni , inden vinderne dyster videre Semifinalerne 6.+7.- juli spilles klokken 21. Finalen spilles søndag 11. juli klokken 21. VIS MERE

6. Sørg for proviant

Foto: Getty Images

Køb pizza, burgere eller lette tapas-lækkerier med hjem til en nem aftensmad, så dem, der er ligeglade med bold, ikke føler sig ufrivilligt henvist til køkkentjansen dag efter dag, men kan sætte sig ud og nyde solen, når du synker om foran skærmen.

7. Gør din kæreste glad

Foto: Getty Images

Inden det går løs, arrangerer du et fad med lækre tapas til natmad og sætter på køl til en hyggestund, når dagens EM-kampe er ovre. Eller nyd dem sammen foran skærmen, mens du giver hende/ham en ihærdig omgang nakke-skuldermassage - det kan lade sig gøre, selv med øjnene klistret til grønsværen

8. Flyt festen ud i haven

Foto: Getty Images

Hvis du ikke kan forestille dig at se kampe på den bærbare, så overvej at anskaffe ekstra lange ledninger og antennekabler, så de 50 tommer kan placeres udendørs, hvis vejret er godt - så er du dog lidt til stede. Bare ikke for tæt på trampolin og badebassin. Den løsning åbner også for lidt grillhygge - du skal bare huske at købe ind og marinere kødet om formiddagen - og tænde op i grillen inden kampstart klokken 18.

9. Børnene kan du ikke slukke for

Foto: Getty Images

Har I små børn, så tag din del af ansvaret og gør dem til en del af festen. Der kan bygges mange tårne og vejbaner rundt om lænestolen, mens du følger kampen på grønsværen. Rent undtagelsesvis kan du måske nøjes med at brumme lidt til svar på de utallige spørgsmål, uden at børnene tager varig skade af det. Måske er det også okay - som en slags force majeure - at de små får lov at putte og falde i søvn på din mave og listes op i seng i pausen.

10. Drop hundeøjne og stå fast

Foto: Getty Images

Drop den dårlige samvittighed over at du sidder der - det er faktisk helt okay, nyd det, smil og kast fingerkys til de uforstående familiemedlemmer, i stedet for at sende undskyldende hundeøjne rundt i stuen - det bliver så ynkeligt.

****

Hvis I er så heldige, at fodboldfeberen raser i blodet hos såvel familiens mænd som kvinder, børn, bedstemor og naboer, så tak fodboldguderne og sæt gang i den helt store fodboldfest. Er der omvendt ikke en eneste i familien der har hang til læderkuglen, så er det bare at drage ud i sommerlandet, hvor der garanteret er rigtig god plads - både i vandkanten og foran iskiosken.