Til jul skal Christine hverken have and eller flæskesteg: Hun skal have svampesteg

NORDJYLLAND:Det er dagen før dagen før dagen du ved. Børnene glæder sig til gaverne. Alle glæder sig til familiehyggen. Og mange glæder sig til den veltilberedte mad, som der er blevet kælet for hele juleaftensdag. And, flæskesteg og den brune sovs bliver anrettet så fint i rigelige mængder. Den 24. december skal der ikke mangle noget.

Hvert år stilles spørgsmålet: Får I and, flæskesteg eller medister juleaften? Hvis Christine Marie Mortensen får det spørgsmål, er svaret, at ingen af delene kommer på hendes tallerken. I stedet får kartoflerne, rødkålen og sovsen selskab af en svampesteg.

Det er Christines fjerde jul som veganer, og selvom hun hverken spiser æg, leverpostej, flæskesteg, sild og alle de andre klassiske juleretter, så er der mange alternative retter, som hun forbinder med jul.

Se Christine og hendes mormor lave juleretten, svampesteg, her:

- Jeg får jo det samme som de andre, udover jeg bare tager min egen “steg” og sovs med, siger Christine Marie Mortensen, der er stifter af Veganerpartiet i Nordjylland.

Svampestegen er hendes flæskesteg, mens man kan få et asiatisk produkt, Mock Duck, der er en blanding af hvede, soyabønner og sukker, som erstatning for and.

- Det smager bare af jul og juletraditioner for mig.

Tal på veganere i Danmark Coop Analyse laver analyser på, hvordan kødforbruget er i Danmark. Her er et udpluk. Ifølge en ny undersøgelse vil 7 procent af danskerne i alderen 18-34 år slet ikke spise kød juleaften. Tallet er 3% for danskerne i aldersgruppen 35-54 år, mens ingen over 55 år vil undvære kødet juleaften. I en undersøgelse fra 2019 viser, at en procent i danskerne lever vegansk, mens yderligere to procent er vegetarer. Næsten syv ud af ti danskere spiser ofte kød. Hver tredje dansker har et ønske om at spise mindre kød. Særligt unge danskere vil gerne springe kødet over. Årsagerne er klimabelastning, dyrevelfærd eller sundheden. Kilde: Coop Analyse VIS MERE

- Vi ringer ikke til veganerpolitiet

Selvom Christine i sommeren 2017 traf beslutningen om, at hun aldrig skulle have gris på gaflen igen, så var det alligevel underligt den første jul. Dengang havde hun ikke fundet sin traditionelle veganske juleret. Den jul fik hun en plantebøf, som på ingen måde ligner den and, resten af familien fik.

- Dengang var jeg meget bevidst om, at jeg var anderledes. Det var en hård følelse at være i, og det føltes skørt at spise noget, der slet ikke lignede deres, siger Christine, der i dag er 21 år gammel.

Svampestegen serveres med kartofler, rødkål og sovs, der ikke er lavet på andefedt. Foto: Martél Andersen

Året efter lavede hun Mock Duck med svesker, som med et hurtigt blik ligner den traditionelle and. Men den første juleaften med plantebøffen, jokede familien kærligt med Christine.

- Vi ringer ikke til veganerpolitiet. Vi siger det ikke til nogen, husker Christine, en fra familien sagde.

Men Christine skulle ikke have noget. I dag synes hun faktisk, at anden og kød generelt ser uappetitligt ud.

- I dag ser jeg ikke på kødet som mad. Jeg ser mere på det, som et dødt dyr, siger hun.

Men familien har altid støttet Christine i sin sag. Både hendes mor og far hjælper hende med at lave maden op til juleaften, hvis der er behov for en ekstra kok i køkkenet.

Opskrift på svampestegen Svampestegen er en juleret for Christine Marie Mortensen. Her er opskriften, som hun og hendes mormor går efter. Den bliver dog spicet op år for år. Opskriften er fra englerod.dk Ingredienser: - 1 porre - 400 g brune champignon - 1 aubergine - 2 spsk hørfrømel - 1 lille bundt persille - 240 g kogte kikærter - 100 g valnødder - 2 spsk tørret basilikum - 4 spsk kikærte- eller hvedemel - Salt og friskkværnet peber - Olivenolie til stegning Sådan gør du: 1. Svits porrerne på panden, så de bliver let gyldne. Hæld grofthakkede svampe og auberginetern på panden. 2. Lav hørfrøæg ved at røre 2 spiskeskefulde hørfrømel op med 6 spiseskefulde lunken vand i en lille skål. Stil skålen til sidde og lade det trække i ca. 5 minutter. 3. Hæld de stegte grøntsager fra panden i en foodprocessor sammen med hakket persille og hørfrøæg som har stået i blød. Tilsæt valnødder og de kogte kikærter til foodprocessoren og brug pulsfunktionen indtil valnødder og kikærter er grofthakkede men stadig har konsistens. 4. Tilsæt nu kikærtemel, salt og rigeligt friskkværnet peber. Puls igen et par gange, så farsen bliver blandet godt sammen. 5. Hæld nu farsen i en slip-let brødform smurt med olivenolie. Alternativ kan du bruge et stykke bagepapir, hvis formen ikke er slip-let. Fordel farsen med en dejskraber så overfladen bliver glat. 6. Tænd ovnen til 180 grader varmluft. Bag svampestegen i ca. 50 minutter. 7. Lad stegen hvile lidt før servering, så den får lov til at sætte sig. Den kan med fordel laves et par dage eller dagen i forvejen, så skal stegen blot opvarmes ved 120 grader i ca. 20 minutter inden servering Kilde: Englerod.dk VIS MERE

Og så er der Christines mormor, som synes, at det veganske køkken er spændende at dykke ned i. Når Christine kommer på besøg, så laver hun en vegansk ret, som alle får serveret.

- Og det smager rigtig godt, siger mormor, Else Marie.

Til juleaften laver Christine lidt ekstra af svampestegen eller soya-anden, fordi der altid er nogen, der gerne vil smage. Det er bare dejligt, at folk er nysgerrige, synes Christine.

Særligt Christines mormor, Else Marie, er glad for den veganske mad. Til juleaften står den dog på and. Foto: Martél Andersen

1. august er en mærkedag

Det er på grund af dyrene, at Christine har valgt at være veganer. Hun kan huske særligt en episode, fra hun var 7 år. Familien boede på en gård, hvor der var både køer og får.

En aften blev der serveret lammekølle ved spisebordet, og der stillede Christine et spørgsmål, som var det første skridt på veganerrejsen. Hun spurgte, hvad det var de spiste.

- Og så kunne jeg ikke forstå, at jeg lige havde været ovre at klappe et får, og så var der får på tallerkenen, da jeg kom ind.

Men som barn vidste hun ikke, at der var alternativer. Men fra den aften sagde hun til sine forældre, at hun ikke ville vide, hvilket dyr de spiste.

Der findes omkring 1 procent i Danmark, der er veganer. Foto: Martél Andersen

Først som 16-årige fik hun øjnene op for veganisme. En aften på youtube faldt hun over kanalen Raw Alignment. En ung kvinde ved navn Alyse Parker fortalte om, at man ikke behøver at spise kød. Kikærter, linser og andre grøntsager, som Christine ikke havde set i køkkenskabene før, blev præsenteret. Det virkede eksotisk.

- Ikke at spise kød var altså en mulighed. Det havde jeg aldrig fået fortalt før, siger den 21-årig nordjyde.

Året efter blev 1. august 2017 en ny mærkedag. En lille fødselsdag. Det var den første dag som veganer, som bliver fejret hvert år.

- Dyr er tænkende væsner, så derfor synes jeg, at de er ligeværdige med mennesker. Derfor vil jeg ikke spise kød, fordi jeg synes aflivning og mishandling af raske dyr ikke er humant, siger Christine.

Men selvom der ikke kommer hverken flæskesteg eller and på Christines tallerknen juleaften, så har hun fuld forståelse for, at resten af familien spiser kød. Det er deres valg, og julen er særligt forbundet med madtraditioner.

- Jeg kommer ikke til at stå og presse på for, at familien skal leve vegansk, fordi julen er forbundet med noget bestemt mad, siger hun.