Se billederne: Sådan så Nordjylland ud, da landet lukkede ned

I dag er det to år siden, Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Med ét ændrede landet sig fuldstændig. Folk styrtede ned i supermarkederne for at hamstre toiletpapir og dåsemad. Lufthavnene blev som spøgelseshuse, helt tomme for rejsende, og det var slut med at give hånd og kram.

Nordjyskes fotografer dokumenterede nedlukningen fra dag et, dets konsekvenser - og de nye kreative tiltag, der opstod efter.

Sammen ser vi nu tilbage på den specielle tid og glædes over, at vi to år efter ikke længere taler om forsamlingsforbud, kan gå til frisøren, spise på restaurant og kramme vores nærmeste.

Se de særligt udvalgte billeder fra Nordjylland efter nedlukningen her: