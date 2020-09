Tilfældigt eller strategisk? Sådan kupper visse politikere debatten

"Ærligt talt! Jeg synes, det er ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak."

Sådan indledes et opslag på Facebook fra Inger Støjberg - næstformand og i øjeblikket fungerende formand i Venstre.

Dermed formår Støjberg endnu engang at trykke på lige præcis de rigtige knapper, og hun kupper igen den eksisterende dagsorden - både i de etablerede medier og på de sociale medier.

Støjberg skriver, at hun meget nødig ville være mand i 2020, for "alt kan åbenbart misforstås og udlægges som sexisme", lyder det i opslaget. Opslaget dukkede i øvrigt op kort tid efter, at den i øjeblikket sygemeldte Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen skrev på Instagram, at sexisme-debatten netop ikke handlede om, at man nu ikke måtte give et kompliment.

De potentielle, interne stridigheder i Venstre, må de selv rode med. Men Støjbergs udlægning af sexisme-debatten er et fremragende eksempel på, hvordan likes, delinger og kommentarer på Facebook kan udmønte sig i direkte magt i form af taletid og eksponering. Og det er i hvert fald den udlægning af Venstres holdning til emnet, som bliver mest eksponeret.

Opslaget har i skrivende stund fået 26.000 likes, over 4300 kommentarer og over 2300 delinger. Det må man tage som et udtryk for, at det er en holdning, som Støjberg langt fra står alene med.

Medietrends.dk har lavet en opgørelse over mediernes og politikernes facebook-opslag efter sexisme-debatten - målt ud fra, hvem der har skabt mest opmærksomhed i form af likes, delinger og kommentarer. Inger Støjberg overhaler både Ekstra Bladet og Politiken på den opgørelse. Hun lander på en fjerdeplads - med kun et enkelt opslag om emnet. Politiken har til sammenligning lavet 31 opslag om sexisme-debatten, men har ikke skabt ligeså meget opmærksomhed, som Støjbergs ene opslag. Det er mildt sagt imponerende - og siger meget om enkeltaktørers evne til at skabe opmærksomhed på de sociale medier.

Og det er, som om at Inger Støjberg er særligt dygtig til det. De fleste husker nok det lige dele populære og omstridte opslag, hvor Støjberg fejrede stramning nummer 50 på udlændningeområdet med kage. De mange negative kommentar, hun fik med på vejen for opslaget, styrkede bare hendes eksponering.

Samme evner til at både at forarge, men også møde meget stor opbakning, har man set hos Pernille Vermund og Pia Kjærsgaard. Alle tre har en tendens til at påtage eller tilegne sig "folkets holdning". Især sådan som den kommer til udtryk på Facebook. De får ros for at sige tingene, som de er - og turde sige det, som alle de politisk korrekte holder igen med.

Hvis man kigger kommentarsporet under enhver artikel om sexisme-debatten, så dukker der kommentarer op, som mere eller mindre kredser om det budskab, som Inger Støjberg præsenterer i sit opslag. Det er netop de elementer af folkestemning, som både Kjærsgaard, Støjberg og Vermund er dygtige til at gribe.

Pia Kjærsgaard gjorde brug af samme virkemidler, da hun langede ud efter tv-værten Sofie Linde efter hendes tale om sexisme og trusler tidligt i sin karriere. Kjærsgaard mente, at Linde gjorde sig selv til offer. Her var kanalen ikke Facebook, men Debatten på DR.

Om der er tale om tilfældighed eller strategi er svært at svare på. Men det virker.