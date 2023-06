Tilfreds anklager: Dejligt at få sat punktum - foreløbig

AALBORG: - Anklagemyndigheden er meget tilfreds med, at retten har vurderet sagen, stort set ligesom vi har påstået. Det er en meget, meget alvorlig sag, og det afspejler sig i den straf, som tiltalte er blevet idømt.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra en tilfreds anklager Mette Bendix, efter at den 38-årige Thomas Thomsen var blevet idømt forvaring for at have forsøgt voldtægt mod den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, hvorefter han dræbte hende og i dagene efter parterede liget.

Forvaring er en tidsubestemt straf, hvor man tidligst - via retssystemet - kan søge om løsladelse efter 10 år.

Mette Bendix begrundede sit krav om livstid med, at livstid er en lidt strengere straf end forvaring.

- Det er begge to meget strenge straffe. Men livstid er statistisk set en smule strengere - altså den dømte sidder længere end ved forvaring, forklarede anklageren.

Hun procederede for, at den 38-årige skulle idømmes livstid for sin forbrydelse, fordi hun mente, at der var så mange skærpende omstændigheder, at det kunne bære lovens strengeste straf.

I den sammenhæng henviste hun blandt andet til ubådssagen, hvor Peter Madsen blev idømt livsvarigt fængsel for mordet på den svenske journalist Kim Wall.

Hun fastholdt efter domsafsigelsen, at der var tale om særdeles skærpende omstændigheder, når en mand samler en for ham helt fremmed kvinde op og kører hende ud i en skov med henblik på at få sex med hende og så efterfølgende dræber hende og parterer liget.

Mette Bendix havde heller ikke meget tilovers for kritikken af, at hun valgte at føre det, som forsvarer Mette Grith Stage kaldte karaktervidner.

- Jeg vil ikke kalde det karaktervidner. Jeg har indkaldt de vidner, fordi de hver især kunne svare på konkrete spørgsmål til sagen. Svar, som jeg brugte i min procedure, og som jeg selvfølgelig tror har haft indflydelse på dommen, fastslog anklageren, der heller ikke var særlig utilfreds med, at den 38-årige "kun" blev dømt for forsøg på voldtægt.

- Jeg synes, at den dom, som tiltalte har fået, ligger meget tæt op ad det, som anklagemyndigheden har krævet - også set i forhold til de beviser, vi har fremlagt specielt med hensyn til, hvad der var tiltaltes hensigt den aften, og det var at begå voldtægt. Så også der lægger retten sig meget tæt op ad det, vi har påstået, konstaterer Mette Bendix.

En tydelig skuffet forsvarer Mette Grith Stage ovenpå domsafsigelsen ved Retten i Aalborg. Hendes klient - den nu drabsdømte Thomas Thomsen - havde på forhånd meddelt sin advokat, at han ville anke dommen til frifindelse for de to forhold, han ikke erkendte - nemlig voldtægt og drab. Foto: Henrik Bo

Forsvarer Mette Grith Stage havde procederet for 16 års fængsel, men var ikke specielt overrasket over dommen til forvaring.

- Retten har valgt at lægge sig mellem min og anklagemyndighedens påstand, og det kommer ikke som den store overraskelse, fastslog Mette Grith Stage.

Hun anerkender forbrydelsens forfærdelighed.

- Men der er altså lige en grads forskel på de 16 år, jeg procederede for, og livstid, som anklageren ville have, sagde Mette Grith Stage.

- Min klient er godt og grundigt træt af det hele. Han havde vel håbet - hvis man kan tale om at håbe i den her situation - på en tidsbestemt straf, forklarede forsvareren.

Den 38-årige havde dog - efter skyldskendelsen onsdag - meddelt sin forsvarer, at han ønskede at anke sagen på stedet.

- Det er en forfærdelig sag, og det gør ondt i os alle, når vi tænker på det scenarie, retten har lagt til grund for dommen, og det vækker stærke følelser i os alle - specielt her i Aalborg, sagde Mette Grith Stage.

Hun må nu sammen med sin klient og anklager Mette Bendix afvente, om landsretten er enig med byretten.

Mette Bendix vil ikke udtale sig om en eventuel kontraanke af dommen, som den tiltalte på stedet ankede til frifindelse for forsøg på voldtægt og drab.

- Først skal jeg hjem og nærlæse dommen. Men ellers er det statsadvokaturen, der tager stilling til en eventuel kontraanke, sagde Mette Bendix.

På det personlige plan har Mia-sagen også fyldt meget for anklageren, der på kort tid - ganske få måneder - har ført to store drabssager. Først drabet på en kvinde på Skelagervej, som førte til en dom på livstid for drabsmanden og senest altså Mia-sagen.

- Det har været to meget alvorlige sager, som naturligvis har fyldt rigtig meget igennem den seneste tid. Og hvor man selvfølgelig gerne vil komme ud med det rigtige resultat i den anden ende. Jeg føler, at i begge sager er dommen faldet ud meget tæt på de påstande, jeg er kommet med, lyder det fra en tilfreds anklager.