Tilfreds vaccinechef efter tryktest: Vi kan tage 10.000 om dagen

NORDJYLLAND:Fredagens massevaccination af ca. 35.000 danskere var en tryktest af, om Danmark nu også er gearet til at sætte nålen i armen på langt flere dagligt, når vaccinedoserne i nær fremtid efter planen ankommer i et langt større antal end nu.

I Nordjylland er den regionale vaccinechef, overlæge Jan Nybo, mere end tilfreds med forløbet.

Efter planen skulle 5000 nordjyder vaccineres fredag på adresse i Aalborg og Hjørring. Da lyset slukkede fredag aften efter tryktesten, havde endnu flere fået deres første dosis vaccine.

2500 skulle vaccineres på Håndværkervej i Aalborg, 1500 i Bagterphallen i Hjørring samt omkring 1000 medarbejdere på Aalborg Universitetshospital.

- 5333 nåede vi op på i alt. Det fortæller bare, at vi er helt klar med vores setup og måde at håndtere det på. Lige så snart vaccinerne ankommer, er vi klar til at skalere op til 10.000 per dag - måske endda lidt flere, siger Jan Nybo.

Efter planen skal alle danskere være færdigtvaccineret 27. juni, og indtil videre holder den dato.

- Det hele afhænger jo af vaccineleveringerne. Myndighederne siger stadig 27. juni, og vores generalprøve i Nordjylland viste, at vi er klar til at gøre vores del. Nu ved vi, hvordan vores opstilling og "setting" skal være, så vi kan være klar med meget, meget kort varsel. Vi har grund til at være stolte og tilfredse, siger Jan Nybo.

Han roser de mange nordjyske borgere, som var en del af fredagens massevaccination.

- De har bakket op, vist interesse og fået booket tider. Der var god stemning hos langt de fleste. Folk er glade, når de får deres vaccine, beretter vaccinechefen om erfaringerne fra fredag.

Stadig hører vi jo fra folk, der er blevet inviteret til at blive vaccineret, at det er svært at booke tider. Hvad er forklaringen på det?

- Vi ved, at der kan være nogle udfordringer på vaccine.dk i forhold til at booke, men der bliver lagt et stort arbejde i at optimere det, så når man får en invitation til at blive vaccineret, at man så også indenfor en overskuelig tid kan booke en tid, oplyser Jan Nybo.

Og tilføjer:

- Men det er meget, meget vigtigt, at man også læser det, der står i indkaldelsesbrevet; at man skal udvise tålmodighed. Man kan ikke forvente, at man kan få en tid tirsdag, hvis invitationen er kommet mandag. Men du er garanteret en tid, og folk skal ikke være bange for, at de bliver snydt. I Nordjylland har vi det princip, at vi først sender invitationerne ud, når vi kan garantere, vi har en vaccine. Så når man får en invitation, så har vi også en vaccine klar til den pågældende, understreger Jan Nybo.