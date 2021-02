Tilstår tyveri af dyre designermøbler: Skal nu i fængsel

NORDJYLLAND:En 29-årig mand fra Farsø skal otte måneder i fængsel, efter at han har tilstået tre indbrud samt et indbrudsforsøg, hvor han i alt var med til at stjæle designer møbler for over 175.000.

Det har Byretten i Aalborg afgjort, efter at manden erklærede sig skyldig i anklagerne om de tre indbrud - to i møbelforretninger samt et i en privat bolig - og et indbrud i en møbelforretning, der mislykkedes.

Under det første indbrud i en møbelforretning i Aars kom den 29-årige og en anden ukendt medgerningsmand afsted med to corona-stole og en Wegner butterflystol til samlet værdi af 108.178 kroner.

Herudover tilstod den 29-årige et indbrud, hvor der blev stjålet to Arne Jacobsen svane-stole til 41.400 kroner fra et privathjem ved St. Rørbæk i Hobro samt et indbrud i en møbelforretning i Nibe, hvor der stjålet en Variér-stol med skammel til 26.995 kroner.

- Det er en skærpende omstændighed, at manden er gået så målrettet efter dyre designermøbler, siger Stine Eriksen, der er anklager ved Nordjyllands Politi. Hun var tilfreds med dommen, som den 29-årige valgte at modtage.

Udover de tre indbrud erkendte den 29-årige også et forsøg på indbrud hos en møbelforretning i Aars, hvor han forsøgte at stjæle en Flaglinestol af Wegner til en værdi af 75.000 kroner. Stolen var dog fastgjort til et stativ, så den 29-årige opgav tyveriet.

Alle indbrud og forsøget på indbrud skete i oktober sidste år.

Da de dyre stole ikke er fundet, blev manden også dømt til at betale 202.002 kroner - dels som erstatning for stolene, men også for ødelæggelserne i forbindelse med indbrudene.

- Manden forklarede i retten, at han ikke ved, hvor møblerne er blevet af, og det tyder på, at de er solgt eller er hos den medgerningsmand, man kan se på en videoovervågning, men ikke har kunnet identificere, siger Stine Eriksen.