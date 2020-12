Tiltag i Nordjylland ophæves: Den voldsomme smitte er bremset

Nye smittedata viser en faldende tendens af personer smittet med Covid-19 i Nordjylland. Den målrettede lokale indsats har dermed været effektiv, og derfor ophæves de sidste lokale tiltag nu. Det betyder, at Nordjylland ikke længere er underlagt særlige tiltag i forhold til resten af landet.

Det oplyser Sundheds- og ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Derfor har sundhedsmyndighederne på baggrund af nyeste data for smittespredning vurderet, at det ikke længere er nødvendigt med særlige tiltag i Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø kommuner. Det betyder, at der fra dags dato ikke længere er behov for særlige tiltag i Nordjylland.

Borgerne i Nordjylland skal dog fortsat følge de landsdækkende restriktioner og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om afstand, test, isolation, opsporing osv.

Konkret er 176.337 borgere ud af de i alt 280.701 borgere i de syv kommuner blevet testet i testperioden fra 7.-30. november. De lokale myndigheder har gennemført en stor og systematisk testindsats, hvor alle kommuner på skift har fået tilført ekstra testkapacitet, så alle borgere har kunne lade sig teste.

Der har været et fald i det samlede antal af nysmittede (7-dages incidens) pr. 100.000 indbyggere på 115 fra den 5. november til 28 i dag. Der er dermed tale om et markant fald i antallet af nysmittede i de syv nordjyske kommuner.

De særlige tiltag i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner er fortsat gældende til foreløbigt den 3. december og ophæves ikke ved denne meddelelse. Myndighederne følger udviklingen i Midt- og Vestjylland tæt og vurderer løbende behovet for de lokale tiltag.