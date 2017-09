Anklage: Bandeleder på tålt ophold begik grove forbrydelser

NORDJYLLAND: Bandelederen Danny Abdalla er udvist af Danmark, men på tålt ophold. Da han ikke kan sendes ud af landet, skal han dagligt melde sig hos myndighederne.

Det har dog ikke forhindret ham i at udeblive fra sin meldepligt i 505 dage og, ifølge et anklageskrift, begå store mængder ny kriminalitet. Det skriver Information.

Avisen har fået aktindsigt i det omfangsrige anklageskrifts, om rummer anklager om blandt andet af skyderier, narkokriminalitet, afpresning og voldtægter.

Forbrydelserne skulle være sket i en stribe byer i Nordjylland: Halvrimmen, Hjørring, Hjallerup, Løgstøg, Nykøbing Mors og Hurup, skriver Information.

Danny Abdalla er leder af banden Den Internationale Klub i Aalborg og er tidligere blevet udvist fra Danmark to gange - for grov narkokriminalitet og røveri.

Men fordi han angiveligt er dødsdømt i Libanon, er han ikke blevet udsendt. Han er derfor blevet i Danmark på tålt ophold.

Sagen er en del af problematikken om, hvad Danmark gør ved stærkt kriminelle udlændinge, hvis udvisning ikke kan gennemføres.

Information skriver, at der er 308 personer i Danmark, der er pålagt såkaldt kriminel meldepligt. 202 ved politiet ikke, hvor er.

- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, hvis udlændinge på tålt ophold her i Danmark render rundt og begår kriminalitet. Det skal vi ikke finde os i, skriver udlændingeminister Inger Støjberg (V) til Information og fortsætter:

- Hvis de ikke passer forpligtelserne, falder hammeren altså, og så er der hårde sanktioner.

Hun henviser til en lovændring fra februar, som havde til formål at styrke kontrollen med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste.

Blandt andet blev strafniveauet hævet til et år og seks måneder, hvis en udlænding overtræder sine forpligtelser.

- Det er for tidligt at sige, om lovændringen har haft den ønskede effekt.

- Det er dog et område, som jeg følger tæt, og hvis det viser sig, at der er behov for yderligere tiltag, er jeg altid klar til at se nærmere på det, skriver Inger Støjberg til Information.

/ritzau/