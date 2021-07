Tine træder ind i benhård branche med stor optimisme: Men på ét punkt er hun nervøs Musiker Tine Vingaard har lært at tro på sig selv, og det får hun brug for. Den 24-årige sangskriver skal nu stå på egne ben i en flygtig og uforudsigelig branche, hvor usikkerheden er et grundvilkår. Men hun glæder sig mere, end hun bekymrer sig. Og snart flytter hun til Berlin