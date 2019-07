Tjek opgørelsen: Boligejere risikerer kæmpe skattesmæk

KØBENHAVN: Har du omlagt dit boliglån til et med en lavere rente i løbet af 2019, skal du hurtigst muligt tage et smut ind på Skattestyrelsens hjemmeside.

For har du ikke samtidig opdateret din forskudsopgørelse, risikerer du nemlig et stort skattesmæk.

- Når man omlægger sit lån, gør man det typisk for at få et lån med lavere renteudgifter, siger Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent hos revisions- og rådgivningshuset BDO.

- Men det betyder også, at der er færre renter at trække fra i skatteopgørelsen, tilføjer han og forklarer, at hvis din årlige renteudgift falder med 10.000 kroner, vil det typisk give et skattesmæk på knap 3500 kroner, hvis ikke du får rettet det til.

Jo hurtigere, jo bedre

Har du et realkreditlån på flere millioner, kan det hurtigt løbe op.

- Jo større lån der er tale om, jo mere vil renterne ændre sig, siger Henning Boye Hansen.

Og du skal rette dine renteudgifter så hurtigt som muligt, hvis du vil mærke mindst muligt til det på din lønseddel.

Jo færre måneder du fordeler merskatten over, jo færre penge får du i hånden i de pågældende måneder. Og det kan blive stramt økonomisk op til jul, som ellers typisk er en dyr måned.

- Så jo hurtigere jo bedre, siger chefkonsulenten fra BDO.

Skattesmækket kan potentielt ramme rekordmange danskere, som i løbet af i år har omlagt deres boliglån til for eksempel et 30-årigt fastforrentet lån med en procent i rente.

Konverteringsbølge

Hos Spar Nord oplever man således en konverteringsbølge, der tegner til at slå det hidtidige rekordniveau.

- Vi har set en meget stor konverteringsaktivitet de seneste måneder, og langt størstedelen er folk, der omlægger til et lån med en lavere rente, siger Martin Lundholm, der er chefanalytiker i Spar Nord.

Han følger udviklingen mod næste termin den 1. oktober tæt og forventer, at bølgen vil toppe rekorden, som frem til nu er april-terminen i 2005.

- Men rentefaldet har også været ganske markant, siger han og tilføjer, at renten er halveret siden omkring nytår, hvor det var toprocents-lånet, der var i høj kurs.

Fakta: Tjek forskudsopgørelsen - Din bank kan typisk være behjælpelig med at udregne de nye renteudgifter, som du skal angive på din forskudsopgørelse. - Forskudsopgørelsen finder du på Skat.dk, og beløbet skal tastes ind i felt 484. - Skattestyrelsen har en funktion, hvor du kan se et eksempel på dine nye forskudsopgørelse og effekten af de nye renter, inden du rent faktisk indberetter det. Kilde: chefkonsulent Henning Boye Hansen fra BDO. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

Ingen grund til at vente

Martin Lundholm tør ikke spå om, hvorvidt de lave renter holder året ud.

- Ingen ved, hvornår det vender på en tallerken, ligesom ingen havde set det nuværende rentefald her komme med sådan en styrke, siger Martin Lundholm.

Så hvis du overvejer at hoppe med på konverteringsbølgen, er der ingen grund til at vente.

- Renterne på boliglån kan godt blive endnu lavere, men vi er nede i et niveau, hvor det er svært at få det signifikant meget bedre end i dag, siger han.

/ritzau fokus/