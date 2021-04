To 19-årige idømt et års fængsel for røveri og vidnetrusler efter fest

BRØNDERSLEV:To 19-årige mænd fra Aalborg er torsdag blevet idømt et års ubetinget fængsel. Det er sket ved Retten i Aalborg.

Dommen er faldet, fordi de to natten til lørdag den 20. marts overfaldt en 17-årig mand efter en fest i Brønderslev, hvor alle tre havde deltaget.

Ved overfaldet, der skete i et villakvarter omkring Jyllandsgade i Brønderslev, blev den 17-årige slået og sparket i hovedet, hvorefter han blev truet til at give overfaldsmændene sine penge.

Men da den 17-årige ikke havde penge på sig, blev han truet med kniv og afpresset til at overføre 1500 kroner via MobilePay, fortalte anklager Thomas Klingenberg efter grundlovsforhøret i marts.

Efter røveriet truede de to 19-årige den 17-årige til ikke at gå til politiet, hvilket han dog gjorde alligevel.

Torsdag er de to dømt for røveri og vidnetrusler, og mens den ene har valgt at modtage dommen, har den anden valgt at anke.