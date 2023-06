To biler udbrændt i p-hus - flere biler har fået varmeskader

AALBORG:To biler er tirsdag eftermiddag udbrændt på 3. sal i et parkeringshuset Q-Park Palads på Ved Stranden 11 i Aalborg. Samtidig er to yderligere køretøjer beskadiget. Branden er nu under kontrol.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret om kl. 16.23 og er i gang med brandslukningen, men kort før kl. 17 lød meldingen på Twitter, at der nu er styr på branden.

Ildløs er under kontrol. 2 biler udbrændt og 2 yderligere køretøjer med varme/røgskade.

Etagen ventileres for røgudviklingen og etagerne ovenover besigtiges for røg.

Opdateres ikke yderligere. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) June 20, 2023

Politiet er også fremme på stedet, hvor der er kraftig røgudvikling. Det meddeles, at borgere omkring Jomfru Ane Gade bør lukke døre og vinduer, samt slukke ventilationsanlæg. Vinden driver mod vest.

Politiet afspærrede område, så der ikke var passage mellem Vesterbro og Ved Stranden.

Brand i p-huset, Ved Stranden i Aalborg 20. juni 2023. Foto: Henrik Poulsen

Personer, der til fods skal hen til Radisson Blu Limfjord-hotellet på den anden side af Ved Stranden, får lov til at passere politiafspærringen.

Kl. 17.19 oplyser politiet via Twitter, at Nordjyllands Beredskab fortsat er i gang med slukningsarbejdet, og at bilister derfor fortsat ikke kan hente deres biler i p-huset.

NOBR er fortsat i gang med slukningsarbejdet på stedet. Derfor er det ikke muligt at komme ind i p-huset og hente sin parkerede bil. Pt. ukendt tidshorisont før det igen er muligt at hente sin bil. / Vagtchefen — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) June 20, 2023

To biler er udbrændt i parkeringshuset. Foto: Niels Skovmand