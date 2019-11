To biler i sammenstød: Bilist fik hjertestop

BRØNDERSLEV:Et sammenstød, der umiddelbart ikke i første omgang ikke var specielt voldsomt, udviklede sig pludselig dramatisk, da den ene af bilisterne, der var involveret i sammenstødet - en mand i starten 50'rne fra Brønderslev - pludselig fik hjertestop.

Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Uheldet skete ved godt 15-tiden i Vestergade ud for nummer 126 i Brønderslev.

- Vi fik melding om dels en teknisk fastklemt - det vil sige, en af bilisterne klagede over nakke/rygsmerter. Og så lød meldingen på, at der var en af bilisterne, hvis vejrtrækning var meget svag. Og han fik altså hjertestop på stedet, fortæller vagtchefen.

Det lykkedes ambulancemandskabet på stedet at gå genoplivet manden, der blev kørt til Aalborg Universitetshospital med politieskorte til yderligere undersøgelser.

Herfra lyder seneste melding ifølge vagtchefen, at manden skulle være uden for livsfare.

Poul Fastergaard kan ikke oplyse, om hjertestoppet opstod som en direkte følge af uheldet, eller der er tale om sygdom hos bilisten.

Men under alle omstændigheder har Nordjyllands Politi haft en bilinspektør på uheldsstedet for at opklare omstændighederne ved sammenstødet.

Det sker rutinemæssigt ved voldsomme ulykker eller ved uheld, der som dette altså pludselig udviklede sig dramatisk.

Den anden involverede bilist - også en mand - kom lettere til skade ved uheldet. Han blev kørt til Hjørring til hospitalet der til et tjek.