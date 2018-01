To fængslet for millionsvindel i bilbranchen

NORDJYLLAND: I et lukket grundlovsforhør fredag blev to nordjyske mænd - en på 24 år og en på 45 år - varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for omfattende moms- og skattesvindel for flere millioner kroner.

Den 45-årige har delvist erkendt momssvig i et firma, den anden nægter sig skyldig. Begge kærede fængslingskendelsen, oplyser anklager Mette Vestergaard fra Nordjyllands Politi.

Ifølge sigtelsen mener Skat, at de to mænd gennem firmaer uberettiget har fået momsrefusion i stor stil, foreløbig opgjort til to millioner kr. De har altså fået to millioner kroner udbetalt fra Staten, som de ikke har krav på, mener Skat.

Det skulle være sket i forbindelse med køb af biler fra udlandet - biler som er leaset ud i Danmark, ifølge sigtelsen.

I alt fire personer blev anholdt torsdag i Nordjylland, efter at Nordjyllands Politi i en koordineret aktion sammen med Østjyllands og Fyns Politikredse samt Skat, ransagede 14 adresser i Nordjylland, Aarhus og på Fyn.

Aktionen skete som led i en større aktion mod flere selskaber, der alle er mistænkt for svindlen.

Ud over de nu fængslede blev to andre også anholdt, en 29-årig mand og en 46-årig kvinde, men de er løsladt efter afhøring.