To huse på samme vej ramt af indbrud

SKAGEN:To huse på Danevej i Skagen havde mellem mandag og onsdag indbrud.

En villa på vejen fik onsdag formiddag stjålet flere computere, iPhones og et enkelt kamera. Det skete ved, at tyven knuste en rude og kom ind i huset via bagdøren.

Et andet hus på vejen havde på et ukendt tidspunkt mellem mandag og onsdag besøg af indbrudstyve.

Politiet står uden gerningsmand, men regner med, at der er en sammenhæng mellem de to sager.

- Det er nærliggende at tro, at der er en sammenhæng, siger efterforskningens leder Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4, hvis man har set noget mistænkeligt i området.