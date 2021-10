To jagerfly brød lydmuren over Nordjylland: Kontakten til rutefly forsvandt

NORDJYLLAND:Det lød vildt og voldsomt, da to eksplosionslignende brag buldrede hen over store dele af Nordjylland søndag først på eftermiddagen.

Det skulle vise sig, at to F-16 jagerfly havde brudt lydmuren, og Nordjyske har fået en forklaring på, hvorfor det skete, fra oberst Søren Andersen, der er chef for Flyvevåbenets nationale luftoperationscenter.

- Der skete det, at et civilt rutefly fløj ind over Nordjylland i stor højde fra vest mod øst, og som flyveledelsen i København tabte radioforbindelsen til. Når det sker, er vi meget opmærksomme på, om vi kan hjælpe med noget, og så opsøger vi det. Vores to F-16 fly, som er en del af vores afvisningsberedskab, var ude at flyve en træningstur over Nordsøen. Det var ikke helt samme sted som det civile fly, så derfor var de lidt bagefter. Derfor prøvede de at indhente det med fart, og vi besluttede at de skulle flyve supersonisk eller overlydsflyvning for at indhente det. Derfor fløj altså de overlydsflyvning hen over Nordjylland, fortæller Søren Andersen.

I sådan en situation er det ikke piloterne alene, der træffer beslutning om at bryde lydmuren. Dén beslutning bliver taget i et operationscenter på jorden under hensyn til, hvor vigtig opgaven er.

- Piloterne gjorde det så hensynsfuldt, de nu kan. Jeg kan godt se (på reaktionerne, red.), at det ikke lykkedes særlig godt. Men det foregik i meget stor højde. Faktisk så højt, at vi er deroppe, hvor vi normalt også tillader træningsflyvning, men dog gerne over vand. Det ændrer ikke ved, at der kom disse tydelige overlydsbrag. Det foregik også et langt stykke hen over Nordjylland, og jeg tror, at det er årsag til, at der er kommet så mange henvendelser, siger Søren Andersen.

Afvisningsberedskabet Afvisningsberedskabets opgave består i at hævde og håndhæve dansk suverænitet og yde støtte til civile fly. Det betyder, at kampflyene både skal vise tilstedeværelse og være i stand til at forsvare det danske luftrum. Beredskabet består af to F-16 Fighting Falcon kampfly, der er klar til at lette med få minutters varsel døgnet rundt. Flyene står på Flyvestation Skrydstrup, hvor de danske kampfly har hjemme. Når flyene ikke er indsat i regulære afvisninger, flyver piloterne træningsture og afpatruljerer luftrummet, mens de holder deres færdigheder ved lige. Kilde: Forsvaret.dk VIS MERE

I princippet kan et jagerfly flyve supersonisk helt ned ved havoverfladen. Som sådan er der ikke højdebegrænsning på, forklarer obersten. Han sammenligner det med, at en ambulance også må bryde færdselsloven under udrykningskørsel. Trykbølgen fra en overlydsflyvning vil dog være kraftigere, jo tættere flyet er på jorden. Derfor prøver afvisningsberedskabet at tage hensyn til folk på jorden og komme op i en højderne, inden gashåndtaget trykkes i bund. Og faktisk foregik søndagens to overlydsflyvninger i cirka 12 kilometers højde, selvom mange nordjyder siden har fortalt om klirrende ruder og følelsen af, at husene rystede.