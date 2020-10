To lokale stødte frontalt sammen - Én person fløjet til sygehuset

FRØSTRUP:En mand på 40 år og en mand på 73 år - begge fra Frøstrup - kørte torsdag eftermiddag frontalt sammen på Glædevej nordvest for byen.

Mens den 40-årige slap uskadt fra ulykken, blev den 73-årige fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital, her kunne man konstatere, at han havde brækket kravebenet, ligesom han blev undersøgt for andre skader.

Midt- og Vestjyllands Politi fik alarmopkaldet klokken 16.15.

- Det er en to-sporet vej uden afmærkning, hvor der ellers er god plads til at komme forbi hinanden. Ulykken er sket cirka midt på, så vi skal have undersøgt lidt nærmere, hvad der er sket, før vi kan sige noget om årsag og skyld, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch.