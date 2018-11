To mænd fængslet - mistænkes for stribe af indbrud

NORDJYLLAND: To udenlandske mænd blev tirsdag ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet foreløbig fire uger, sigtet for flere indbrud i Vendsyssel.

De to mænd på 29 og 38 år sigtes for fem indbrud og ét indbrudsforsøg, men Nordjyllands Politi har mistanke om, at de kan stå bag langt flere indbrud. Den seneste uges tid har der været op i nærheden af 100 indbrud i Nordjylland, og politiet mener, at en udenlandsk gruppe af kriminelle kan stå bag.

Mandag eftermiddag blev en bil stoppet af politiet på motorvej E45 i Himmerland. I bilen sad de to mænd, og med i bilen havde de smykker og penge, som politiet mener er tyvekoster fra fem indbrud.

Under grundlovsforhøret i Aalborg tirsdag kunne den ene af mændene erkende, at han havde begået ét indbrud, men han nægtede sig skyldig i de andre indbrud. Den anden mand nægtede at have begået indbrud, oplyser anklager Mathias Andersen fra Nordjyllands Politi.

De to mænd, som nu er fængslet, er fra hhv. Rumænien og muligvis Italien. Den ene af dem hævder, at han er italiener, men han taler rumænsk.

