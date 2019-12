To mænd løb rundt med stjålne møbler

FREDERIKSHAVN:Politiet efterlyser to mænd, der natten til torsdag blev set løbe rundt med stjålne designerstole.

Det hele startede med et indbrud på Ørnevej i Frederikshavn, hvor tyvene klemte sig ind i en villa via et halvåbent vindue.

Herefter stjal de to sorte designerstole og løb fra stedet. Vidner så bagefter to mænd med mørkt tøj løbe langs Barfredsvej og Falkevej. Det skete få minutter efter klokken 03.07, hvor alarmen gik i villaen.

Peter Skovbak, der leder efterforskningen hos Nordjyllands Politi opfordrer folk, der kan have set mændene, til at kontakte politiet på telefon 114.