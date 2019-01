To mænd stjal fra efterskoler, mens eleverne var ude af værelserne

NORDJYLLAND: Det var ikke bare indbrud, to 25-årige mænd fra Aarhus begik i løbet første halvår i 2018. De stjal ganske vist folks personlige ting, men de brød ikke ind - de gik bare ind.

Og det var ikke private hjem, som stod for skud. Det var elevernes værelser hos 30 forskellige efterskoler i Jylland og på Fyn - med med flere end 200 elever som ofre. Ud af de 30 efterskoler lå flere i Nordjylland.

– Det er det, som gør det ekstra frækt. Det er sket, mens eleverne har været på skolerne, men ikke har været på værelserne. Så det svarer lidt til at stjæle fra folks soveværelser, mens de sidder i stuen, mener anklager Jhin Lee fra Østjyllands Politi.

Han står i spidsen for anklagemyndigheden, når sagen mod de to mænd begynder 25. januar.

Tyverier fra tre nordjyske efterskoler

Første tyveri på det lange anklageskrift er et tyveri begået den 5. januar på en efterskole i Bjerringbro.

– Det var primært computere, der blev stjålet, fortæller anklageren.

Samme mønster fulgte gerningsmændene de næste måneder ved flere lignende indbrud på jyske efterskoler. Største udbytte fik tyvene i Bramming den 13. marts, hvor de slap af sted med 42 bærbare og en PlayStation til i alt 362.000 kroner.

I Nordjylland gik det ud over Dronninglund Efterskole, Hørby Efterskole og Halvorsminde Efterskole.

– Fra de nordjyske skoler stjal de i alt for 40.-50.000 kroner. I alt er der stjålet for over to millioner kroner, fortæller Jhin Lee.

Organiseret og planlagt tyveri

I takt med de mange indbrud fik politiet løbende beskrivelser af tyvene.

– De blev set flere gange, og vi fik også nogle beskrivelser af biler, siger anklageren.

Den 12. juni klappede fælden så. En elev opdagede en mand, der sneg sig rundt på en efterskole i Hammerum ved Herning, og han havde et godt signalement. Kort efter kunne skolen konstatere, at der var stjålet flere computere og trådløse høretelefoner. En patrulje skyndte sig til området, betjentene fandt de to mænd ved en bil på en rasteplads ved motorvejen, oplyser Jhin Lee.

Politihunde på stedet snusede sig efterfølgende frem til kosterne fra efterskolen, der lå gemt i skoven.

Efterforskerne har siden kædet de to personer sammen med tyverier på de i alt 30 efterskoler.

– Der er tale om organiseret og planlagt tyveri, hvor man bevidst er gået efter bærbare computere. Vores efterforskning tyder desuden på, at det stjålne ganske hurtigt er forsvundet ud af landet, lyder det fra Jhin Lee.