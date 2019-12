To mænd varetægtsfængslet for knivstikkeri og overfald

BRØNDERSLEV:En 17-årig og en 18-årig mand var mandag eftermiddag til grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor de blev varetægtsfængslet frem til 23. januar.

De to mænd er sigtet for at medvirke til knivstikkeri på en 33-årig mand under et værtshusslagsmål på CT-Din Bar i Brønderslev. Derudover er de sigtet for 19. december at trampe og slå på en person under en bytur på Jomfru Ane Gade i Aalborg.

De to nægter sig skyldige i knivstikkeriet, men fortalte under retsmødet, at de havde en vis indblanding i overfaldet på Jomfru Ane Gade.

Hvad mændene helt præcist forklarede, vides ikke, eftersom retsmødet blev holdt bag lukkede døre, fortæller sagens anklager Torben Kaufmann.

Varetægtsfængslingen sker for at beskytte efterforskningen og forhindre, at mændene begår lignende kriminalitet.