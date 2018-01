Nordjylland har fået to nye millionærer

NORDJYLLAND: Lørdag aften var en nordjyde heldig og en anden nordjyde endog meget heldig.

For lørdag fandt ugens lottotrækning sted, og nu går to nordjyder rundt som millionærer - måske uden at vide det.

Der var nemlig 15 millioner i Lottopuljen lørdag aften, og de endte med at blive delt i to.

Danske Spil oplyser, at den ene spiller kommer fra Aalborg Kommune, og personen har spillet på nettet.

Hvis personen ikke selv melder sig, vil Danske Spil tage kontakt - og udbetale 7,5 millioner kroner.

Ud over den heldige vinder i Aalborg Kommune, er en anden nordjyde også blevet millionær.

Hver uge trækkes lod om to gange en million kroner på alle spillede rækker, og den ene af de to vindere har købt sin kupon hos OK-Plus Østergade 65, 9460 Brovst. Så har man købt sin kupon her, skal man huske at få den tjekket.