To nye chefredaktører hos NORDJYSKE Medier

NORDJYLLAND:NORDJYSKE Medier har udnævnt to af husets journalistiske medarbejdere, 42-årige Karen Edelmann Keinicke og 52-årige Jens Peter Svarrer, til nye chefredaktører.

Karen Keinicke kommer fra en stilling som medieredaktør. Hun er født og opvokset på Fyn og uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2002, og efter praktik på NORDJYSKE kom hun til ANR/TV Aalborg op til fusionen mellem de to lokale mediehuse.

På NORDJYSKE Medier har hun haft en stribe forskellige funktioner - fra praktikant bl.a. på Fjerritslev-redaktionen, over studievært på 24NORDJYSKE fra kanalens start i 2003, til avisredaktør for NORDJYSKE Stiftstidende, fagredaktør på sund- & friredaktionen og senest medieredaktør.

Karen Keinicke deler privatlivet med kæresten og deres to børn. Basen er et halvt dobbelthus i Vestbyen i Aalborg.

Karen Edelmann Keinicke er ny chefredaktør hos NORDJYSKE Medier. Foto: Henrik Louis

Jens Peter Svarrer får som chefredaktør ansvar for lokalområderne Thy-Mors, Himmerland, Vendsyssel og ugeaviserne.

Han stammer fra Skive og blev uddannet journalist i 2000 fra DJH i Aarhus. Derefter blev det først til to år på Jyllands-Postens erhvervsredaktion, hvorefter han i 2002 kom til Morsø Folkeblad, hvor han var skrivende lokaljournalist indenfor for en bred vifte af stofområder indtil 2012, da han blev redaktionschef på avisen og siden redaktør.

Han stod i spidsen for at lægge Morsø Folkeblad ind under NORDJYSKE og var fra 2015 til 2019 ansvarshavende redaktør for Morsø Folkeblad og redaktør for lokalområdet Thisted under NORDJYSKE.

Da Morsø Folkeblad lukkede i september 2019, blev han redaktør for en samlet Thy-Mors-redaktion under NORDJYSKE.

Jens Peter Svarrer er bosat i Nykøbing, gift og har fem børn.

Jens Peter Svarrer er udnævnt til chefredaktør. Foto: Diana Holm

Karen Keinicke og Jens Peter Svarrer udgør sammen med ansvarshavende chefredaktør Søren Christensen chefredaktionen på NORDJYSKE Medier.