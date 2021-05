To nye teststeder i Aalborg - se hvor de kommer til at ligge

AALBORG:Region Nordjylland opretter to nye teststeder i postnummer 9000, hvor smitten er stærkt stigende. Teststederne er PCR-teststeder og er midlertidige uden tidsbestilling. Tilbuddet er målrettet unge mellem 16 og 29 år, men øvrige borgere er også velkomne.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Teststederne, der bliver midlertidige, tester begge med PCR-tests, altså den type, hvor man bliver podet i halsen. Det gør man, fordi den test er mere præcis og fanger flere af de smittede. Man skal ikke bestille tid for at blive testet på de to nye pop-up steder, og man vil arbejde ud fra, at svarene kommer dagen efter test.

Det ene teststed bliver åbnet på Østerbro 9 i Aalborg; det er lidt ved siden af Nordkraft. Det andet bliver i Vestbyen på Skydebanevej 9, hvor Det Hem'lige Teater holder til med øvelokaler, der altså midlertidigt bliver brugt til noget andet.

Begge teststeder har åbent fra 15-21 og første åbningsdag er på søndag. Målgruppen er som sagt unge mellem 16 og 30, og det er grunden til, at man har valgt de åbningstider - det er typisk eftermiddag og aften, at de unge bliver testet.

Her er der testmuligheder i og omkring Aalborg Se åbningstider på www.rn.dk/coronatest: Midlertidige PCR-teststeder uden tidsbestilling: Det Hem’lige Teater, Skydebanevej 9 Østerbro 9 Hurtigtest – uden tidsbestilling: Aalborg, Gigantium Aalborg, Gammeltorv Lørdag - søndag kl. 8-20 Aalborg Øst, Tornhøjvej 4 Aalborg City Syd Aalborg, Væddeløbsbanen Aalborg Lufthavn Nørresundby, Lerumbakken 11 PCR-test – med bestilling via coronaprover.dk: Aalborg Kongres- og Kulturcenter Aalborg Øst – Niels Jernes Vej 6a VIS MERE

Teststederne lukke igen fredag 4. juni - medmindre der viser sig et behov for at forlænge perioden, hvor de eksisterer. Fordi der ikke er tidsbestilling, skal man forvente, at der kan være kø til test på stederne.

Foruden de nye teststeder, som er målrettet unge i Aalborg, så er der stadig fuldt ud åbent på øvrige teststeder i Aalborg Kommune. På grund af den øgede smitte vil Falck også opjustere på hurtigteststederne i byen.