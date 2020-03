To på sygehuset efter solouheld

To personer måtte lørdag eftermiddag til tjek på sygehuset efter et solouheld på E45 i sydgående retning.

Det oplyser vagthavende ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Kort efter at have passeret Limfjordstunnelen kørte bilisten ind i autoværnet mellem afkørsel 23 og afkørsel 24 ved Øster Uttrup Vej. Uheldet spærrede kortvarigt for trafikken, men tilkaldt vejhjælp fik hurtigt ryddet op og sikret fri bane igen for den øvrige trafik.

