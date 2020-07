To personer fængslet bag dobbelt lukkede døre

AALBORG/HJØRRING:Ved retten i Aalborg blev en 53-årig mand onsdag ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger. Det oplyser anklager Torben Kaufmann.

Grundlovsforhøret blev på begæring af anklageren holdt bag dobbelt lukkede døre. Dermed kan anklageren ikke fortælle offentligheden, hvad manden er sigtet for.

Ved Retten i Hjørring blev der ligeledes onsdag afholdt et grundlovsforhør for dobbelt lukkede døre. Her blev en person også fængslet i fire uger. Det oplyser anklager Louise Watson, som ikke vil oplyse køn og alder på den sigtede.

Hun kan heller ikke komme nærmere ind på, hvad vedkommende er sigtet for.

Der kan være flere årsager til, at anklageren begærer dobbelt lukkede døre ved et grundlovsforhør som for eksempel af hensyn til politiets efterforskning i sagen.