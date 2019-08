To solouheld: Fire unge kørt på sygehuset

VODSKOV: En 20-årig mand mistede ved 23.25-tiden sent fredag aften kontrollen med sin bil, da han kom kørende ad Sæbyvej ved Vodskov mod syd.

I T-krydset, hvor Sæbyvej bliver til Grindstedvej kørte manden af vejen og ramte et træ.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Med sig i bilen havde den unge bilist yderligere tre unge mennesker, en mand og to piger.

Alle fire blev kørt til et tjek på Aalborg Universitetshospital.

- Ingen af de unge mennesker skulle efter vores oplysninger være kommet alvorligt til skade, lyder det fra vagtchefen.

Spritkørsel

Senere på natten - klokken 03.33 - blev Nordjyllands Politi alarmeret til yderligere et færdselsuheld. Det var på Klarupvej øst for Aalborg.

Her var en 25-årig kørt galt - også i et solouheld. Bilen var ifølge politiets oplysninger rullet rundt et par gange, men var landet på vejbanen.

Den 25-årige var alene i bilen, og de tilkaldte betjente fik hurtigt mistanke om, at den 25-årige havde drukket spiritus, før han satte sig til rattet i sin bil.

- Derfor blev der udtaget en blodprøve på den 25-årige, så vi kan få fastslået promillen. Foreløbig er han sigtet for spirituskørsel, oplyser Jesper Sørensen.