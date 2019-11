To unge piger hjalp Henriettes farmor, da hun var i knibe - kender du dem?

AALBORG:26-årige Henriette Myrup Pedersen har lagt en efterlysning på Facebook. Hun efterlyser hverken kæledyr, hjælp eller brugte sager.

Hun søger to piger, som hendes farmor gerne vil sige tak til.

I tirsdags mistede Henriettes farmor sin taske på ventepladsen ved motorvejsafkørslen Th. Sauers Vej i Aalborg.

Farmoren havde været på tur med sine veninder og på vejen hjem stoppede de ved Gigantium for at skifte fra en bil til en anden. Det gik så stærkt, at farmoren tabte sin taske med mobil, pung og nøgler.

Tasken lå kun kort tid på jorden. To unge piger samlede den op og ringede til det sidste nummer, som Henriettes farmor havde været i kontakt med - Henriettes mor.

Ingen tilbagemeldinger

De lavede en aftale om at pigerne skulle blive ventepladsen, indtil farmorens veninder kom forbi efter tasken. Henriettes farmor fik tasken tilbage, men det hele gik så hurtigt, at hun ikke fik takket pigerne.

Derfor har hendes barnebarn Henriette nu lavet et opslag på sin egen Facebook-profil i håb om at finde de to piger, så de kan få en ordentlig tak.

Indtil videre har 21 delt opslaget, uden at pigerne har meldt sig.

- Jeg har desværre ikke fået nogle tilbagemeldinger, siger Henriette.

Hun håber, at de to piger eller nogen, der kender dem, vil skrive til hende på Facebook, når de læser efterlysningen.