Tøj er overflødigt: 3 ting der reelt batter, hvis du vil hjælpe ukrainerne

Danskerne, og nordjyderne er ingen undtagelse, kigger på TV'et og ser krigen i Ukraine udfolde sig dag for dag.

Og så opstår en instinktiv tanke og følelse: Hvordan kan jeg hjælpe?

Sækkevis af tøj er - og bliver stadig - doneret til ukrainske flygtninge i lande som Polen, Rumænien, Ungarn og ikke mindst direkte til Ukraine. Så meget at flere hjælpeorganisationer nu siger stop. Danmark er ikke det eneste land, hvor befolkningen ivrigt har tømt garderoben, og det betyder, at de mange tusinde sække med tøj nu blokerer nødhjælpsorganisationernes arbejde, fortæller generalsekretær for Røde Kors Anders Ladekarl.

- Tøjet hober sig op og smides rundt ved grænsen, fortæller han. Og lige nu er det med til at skabe forvirring og med til at blokere for andet, mere vigtigt, hjælpearbejde, siger han og understreger, at han ved, det er gjort af hjertevarme, og at han er imponeret over danskernes indsats.

Men hvis du har tømt tøjskabet, så tøv en kende med at sende det afsted. Også selvom der fortsat er mange private initiativer, der vil sende det afsted den kommende tid.

I stedet kan du gøre tre ting, der rent faktisk går ind og dækker akutte behov.

1. Doner penge

Helt simpelt, og som du sandsynligvis også allerede ved, kan du donere penge til diverse nødhjælpsorganisationer.

Når du gør det, donerer du til ukrainere lokalt i Ukraine, men også til ukrainske flygtninge i eksempelvis Polen, Rumænien og Ungarn.

Og pengene går direkte til de behov, der er, og du donerer til organiseret hjælpearbejde.

Det fortæller Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

- Vores hjælpeindsats er organiseret med ting, vi ved, der i forvejen er behov for, og som vi ved, hvordan vi skal distribuere og til hvem, fortæller han og fortsætter.

- Det, der er behov for lige nu, er en meget velorganiseret nødhjælpsindsats, som ikke blokerer grænserne, som ikke blokerer toldbehandlingen. Der er behov for mere livsvigtige ting end brugt tøj, som blokerer det arbejde, de frivillige laver med livreddende nødhjælp.

- Vores flere tusinde frivillige er optaget af at yde nødhjælp og optræne folk i førstehjælp.

Der er ikke nogen varer, som kommer ind i Ukraine, uden at det toldbehandles. Det gælder også danskernes brugte tøj, og imens det toldbehandles, blokerer det for den vigtige nødhjælp, der også skal toldbehandles.

- Hvis der holder 20 lastbiler i kø, som skal have toldbehandlet brugt tøj, så vi må vente en dag eller to for at få medicinsk udstyr, og er det med til at begrænse tingene.

Senere kan det ikke udelukkes, at der bliver behov for lige præcis den type hjælp, men for nu opfordrer han i stedet til, at man smider sit gamle tøj i containerne, som bliver omsat til penge i butikkerne. Herfra vil pengene gå til nødhjælp generelt, men også til Ukraine.

Det kan også give mening at beholde sit gamle tøj og donere det de ukrainere, der kommer til Danmark, og som har behovet.

Vil man støtte Ukraine direkte og på bedste vis, er det altså gennem direkte donation af penge.

- Jeg vil opfordre til, at før de sender lastbiler eller samler ind, skal de vide, præcis hvem de sender til, hvor der skal være nogen i den anden ende, som gerne vil have det, og som kan distribuere det, så det ikke ligger og flyder på grænsen, ved toldbehandlingen eller at det bare bliver dumpet et sted. Man skal vide, der er nogen i den anden ende, som har behov for lige præcis det, man vil donere, fastslår han.

2. Doner ting gennem hjælpeorganisationer

Og sidstnævnte, som Anders Ladekarl opfordrer til, er blandt andet muligt gennem den humanitære hjælpeorganisation "Bevar Ukraine".

Her donerer du direkte til Ukraine. Dem, som har forladt hus og hjem, og som eksempelvis sidder i undergrunden, dem som har mistet deres hjem eller er intern fordrevet.

Ramon Boichuk er formand for hjælpeorganisationen, og han er dagligt i kontakt med ukrainske partnere.

Han fortæller, at det i særdeleshed lige nu blandt andet er taktisk beklædning, bleer til voksne, gazebind og konservesmad, der giver mening af donere.

- Det er ikke så meget tøj, der mangler, fortæller Ramon Boichuk.

Der er flere steder i Nordjylland, hvor det er muligt for den enkelte borger at levere de artikler, som det ukrainske folk mangler.

I den forbindelse kan man kontakte Bevar Ukraine, som kan give et overblik over, hvad der er behov for at blive doneret, og hvor man i sit nærområde kan placere sine donationer.

Det er også muligt at donere penge til Bevar Ukraine.

3. Hent og hus flygtninge

Har du ressourcerne til det, gør det også en stor forskel at køre til de omkringliggende lande og hente flygtede ukrainere.

Danmark forbereder sig på at modtage 20.000 ukrainere, men er også klar til at skrue op, har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tidligere sagt. I øjeblikket er der 1.000 ledige sengepladser på asylcentrene.

Landets kommuner er af regeringen blevet bedt om at finde egnede lokaliteter til den forventede flygtningestrøm, og i flere kommuner er privat indkvartering en af de løsninger, der arbejdes på.

Det gælder blandt andet Aalborg.

- Vi ser med stor alvor på situationen, og Økonomiudvalget tager derfor nogle konkrete skridt i forhold til at vise støtte til Ukraine. Vi har pt. 260 ukrainere i Aalborg Kommune, og vi er klar til at hjælpe med indkvartering af eventuelle flygtninge fra Ukraine. Økonomiudvalget vil også sikre, at Aalborg Kommune ikke har investeringer i russiske virksomheder eller foretager indkøb fra russiske virksomheder. Vi har umiddelbart ingen investeringer eller indkøb, men det skal undersøges nærmere," siger Thomas Kastrup-Larsen på vegne af Økonomiudvalget på Aalborg Kommunes egen hjemmeside.

Har du derfor mulighed selv for at huse ukrainske flygtninge midlertidigt, er det også der, du kan gøre en stor og mærkbar forskel.

Er du interesseret det, kan du blandt andet blive medlem af Facebook-gruppen "Ukrainske Flygtninge - Nordjylland (UFNORD)".

****