Tog baseballbat med i Føtex og overfaldt ungt par

FREDERIKSHAVN:En 61-årig mand fra Frederikshavn er blevet varetægtsfængslet, efter han 30. december slog to mennesker ned med et baseballbat.

Overfaldet skete mandag eftermiddag i Føtex på Rådhus Allé. Den 61-årige slæbte baseballbattet ind i Føtex og konfronterede så et par bestående af en 34-årig mand og en 33-årig kvinde.

Ifølge den 61-årige havde han og den 34-årige mand tidligere været oppe at slås. Da den 61-årige så mødte ham igen, blev han efter eget udsagn bange og gik hjem for at hente battet. Hvad der efterfølgende skete i butikken, husker han ikke.

Det forklarer sagens anklager, Søren Riis Andersen.

Den 61-årige nåede at slå både manden og kvinden med battet, før han blev overmandet af vidner til overfaldet, der tog battet fra ham. Efterfølgende anholdt politiet ham, og nytårsaftensdag kom han i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Han skal forblive varetægtsfængslet indtil 28. januar og har ikke kæret afgørelsen.

Parret kom ikke slemt tilskade under overfaldet, fortæller politikommissær Peter Skovbak, der leder efterforskningen for Nordjyllands Politi.