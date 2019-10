Tog til tandlægen for at tømme kassen

HJØRRING:En konsultation på en tandlægeklinik i Bindslev gik tirsdag klokken 16 helt galt. Det startede med, at en mand gik ind i klinikken for at tale med personalet - troede de.

Men da personalet forlod receptionen i et kort øjeblik, fik "patienten" mulighed for at række hen til pengeskuffen og snuppe 2500 danske kroner.

Men bedst som han stod med hænderne i pengeskuffen, blev han opdaget af tandlægen og stak af.

Han efterlyses nu af politiet.

Manden er formentlig mellem 20 og 25 år, 170-175 centimeter høj, spinkel med lys hudfarve og iført en sort hættetrøje.