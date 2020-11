Togbusser skal fragte folk i kritiske jobfunktioner over kommunegrænserne

VENDSYSSEL:Onsdag morgen formodes der at være indsat togbusser på strækningerne Frederikshavn-Hjørring, Frederikshavn-Aalborg og Hjørring-Aalborg. Det oplyser Mette Henriksen, der er chef for Kunder og salg i Nordjyllands Trafikselskab.

Det sker for at give folk, der rent faktisk har et dokumenteret behov for at pendle, mulighed for at møde på job, uden at skulle gå en personlig ruin i møde.

Mandag morgen herskede der nemlig en vis grad af kaos, da regeringens rejserestriktioner i De 7 kommuner trådte i kraft. Man havde nemlig glemt, at folk i kritiske jobfunktioner kan have et behov for at pendle over kommunegrænser, så den slags pendlere var på herrens mark. Deres eneste mulighed for at komme på arbejde var at bestille Flex-ture, hvilket ville blive endog meget dyrt - og i tilgift meget besværligt.

Tirsdag morgen lempede regeringen på forbuddet mod at krydse kommunegrænser med bus, folk med kritiske jobfunktioner må nu gerne gøre det, hvis de er udstyret med et brev fra deres arbejdsgiver, der dokumenterer, at arbejdsgiveren siger, at de skal møde på arbejde.

Det løser dog langt fra problemet fuldt ud, idet busture mellem hovedbyerne i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner med den nuværende køreplan er lidt af en dagsrejse - køreplanen er lagt til rette efter, at der kører tog på hovedstrækningen, busserne er primært til transport internt i kommunerne - og det er det problem, de nye togbusser skal afhjælpe.

De nærmere detaljer om togbusserne er dog ikke afklaret endnu - det er en stor opgave for NT at få hyret busser ind og koordineret kørslen, oplyser Mette Henriksen.

Der kører stadig tog fra Skagen-Frederikshavn og Hirtshals-Hjørring, men NT får ikke lov til bare at genoptage kørslen fra Hirtshals og Skagen til Aalborg, oplyser Trafikministeriet. Det ville ellers umiddelbart være den letteste måde at løse problemet på.

Årsagen er, at der ikke er personale i togene til at kontrollere, at alle, der rejser med dem, overholder restriktionerne og kun krydser kommunegrænserne, hvis de har en kritisk jobfunktion.

Uanset mulighederne for at krydse kommunegrænserne i busser, så opfordrer transportminister Benny Engelbrecht arbejdsgiverne til så undgå det.'

- Jeg vil dog understrege, at det er yderst vigtigt, at arbejdsgiverne gør, hvad der er muligt for at få vagtplanenerne til at gå op med et minimum af personale fra andre kommuner, siger transportminister Benny Engelbrecht.