Togperroner giver ældre brugere problemer

NORDJYLLAND: 6. august overtog Nordjyske Jernbaner dele af togdriften i Nordjylland.

Det har bragt begejstring hos mange togpassagerer, men det har også medført nogle problemer.

Togperronerne i Nordjylland passer ikke til togene, og derfor opstår der en udfordring omkring indstigning og udstigning af toget.

Det er en udfordring, især ældre mennesker og personer med gangbesvær oplever.

Perronerne er ikke ens, og derfor er problemet svært at løse. Foto: Kurt Bering

Hos ældresagen i Nordjylland har man modtaget henvendelser fra flere medlemmer, der har oplevet problemer med Nordjyske Jernbaners tog.

- Vi har modtaget henvendelser fra flere medlemmer, der forklarer, at de har svært ved at komme ind og ud af toget, siger næstformand for ældresagen i Aalborg Niels Tikjøb Olsen.

Hos ældresagen håber de, at problemet kan blive løst, men melder også om tilfredshed med Nordjyske Jernbaners tog.

- Vore medlemmer er generelt tilfredse med, at de har overtaget togdriften, men afstanden mellem tog og perron er en udfordring, fortæller Niels Tikjøb Olsen.

Hos Nordjyllands Trafikselskab er de opmærksomme på udfordringen, men gør opmærksom på, at de ikke bærer det fulde ansvar.

- Det er en problemstilling, vi er bekendt med, og vi arbejder på at gøre passagererne opmærksomme på afstanden, men perronerne er ikke ens, og derfor optår problemet desværre nogle steder, lyder det fra Mette Henriksen, der er presseansvarlig i Nordjyllands Trafikselskab.

Nordjyllands Trafikselskab forklarer, at det er perronernes højdeforskel, der er årsagen til problemet.