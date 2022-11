Tom Jakobsen opsiger alle sine tømrere: - Det har ikke været nemt

AABYBRO:Den store nordjyske entreprenørvirksomhed Tom Jakobsen A/S går nu skridtet videre og opsiger de resterende tømrere i virksomheden - 10 i alt.

Det sker, efter at Tom Jakobsen A/S gennem årene - og specielt i år - har ændret strategi fra at være en tømrervirksomhed til nu udelukkende at være en entreprenørvirksomhed med fokus på egne projekter.

Flere af de fyrede medarbejdere har været med lige fra starten for 13 år siden.

- Det er de allerbedste tømrere, jeg nu siger farvel til. Hver og en har stået mig last og brast i mange år. Jeg skylder dem en kæmpe tak for deres indsats. Det har bestemt ikke været nemt, siger Tom Jakobsen og tilføjer:

- Jeg glæder mig over, at de alle hurtigt har fundet rigtig gode ansættelser hos vores kollegaer.

En ændret virksomhed

Tom Jakobsen, der selv stiftede virksomheden for 13 år siden, forklarer, at han tager skridtet fuldt ud nu, fordi virksomheden har ændret sig.

- Vi er ikke længere en tømrervirksomhed og har egentlig ikke været det i mange år. Det er ikke tømrerarbejde, vi lever af længere, siger han.

Tom Jakobsens projekter er blandt andet: Det tidligere plejehjem Lollandshus i fælles ejerskab med Mads Peter Veiby

Opførelsen af Cortes Hus i Bispensgade i hovedentreprise for ejendomsinvestor Michael Jensen

Udviklingen af Teknologiparken i Aabybro i fælles ejerskab med Søren H. Andersen

Opførelsen af en ny børnehave i Vodskov for Aalborg Kommune

En række fastfoodrestauranter og retailbyggerier for private investorer

Projekter i Ejendomsudvikling Nord A/S i fælles ejerskab med ejendomsinvestor Ronnie Christensen er blandt andet:

Aabybrocenteret sammen med Nørresundby Boligselskab

Nyt boligområde i Aabybro i fællesskab med investorerne Michael Arvin og René Ingemann

Jysk/T-Hansen i Støvring

Loftbrovej, Nørresundby

Blokhus By Camping

Pandrup Midtby

Virksomheden har gennem årene bygget mere med tømrervirksomheder som underentreprenører i hele Danmark.

- Det er årsagen til, at vi er gået fra 50 til 10 mand de seneste to-tre år. Vores dagligdag bliver ikke væsentligt ændret med dette næste skridt i vores strategi, siger han.

Byggefirmaet Tom Jakobsen A/S har travlt med egne opgaver - og sætter derfor en anden retning end tidligere. Foto: Torben Hansen

Flere underentreprenører

Tom Jakobsens strategi er at lægge endnu flere kræfter i egne byggerier med fokus på projektudvikling og byggestyring, men er også fortsat entreprenør for andre i total- og hovedentrepriser.

- Før byggede vi eksempelvis med 12 underentreprenører plus vores egne tømrere - nu bygger vi så med 13 underentreprenører, siger han og tilføjer, at virksomheden altså stadig bygger rigtig meget.

- Men det gør vi ikke længere med vores egne folk. Dermed bliver der en faggruppe mere at købe underentreprenører ind til.

15 ansatte tilbage

Der er med fyringerne 15 fastansatte - funktionærer - tilbage i virksomheden, Tom Jakobsen A/S.

Tom Jakobsen understreger i øvrigt, at beslutningen om at sige farvel til tømrerafdelingen ikke bunder i færre opgaver.

- Vores omsætning næste år bliver den samme som i år, vurderer han.

Omsætningen i Tom Jakobsen A/S er i 2022 på cirka 250 millioner kroner. I det seneste regnskab fra 2020/21 voksede overskuddet fra to til 10 millioner kroner.

Tom Jakobsen Holding ApS Tom Jakobsen ejer eller er medejer i følgende selskaber: Tom Jakobsen A/S - 100 procent ejet Chr. Juul Andersen A/S - 100 procent ejet Tom Jakobsen ejendomme - 100 procent ejet Ejendomsudvikling Nord A/S - 50 procent ejet Tm Ejendomsudvikling ApS - 50 procent ejet Teknologiparken Aabybro ApS - 50 procent ejet Jens Møllersvej, Aabybro ApS - 50 procent ejet