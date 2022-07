Tonstung lastbil væltet ind på mark

ROLD:En tonstung lastbil fra firmaet Frode Laursen kom mandag formiddag alvorligt på afveje på Nysum Byvej ud for nummer 59 lidt syd for Rold. Lastbilen kom ud i rabatten, og selv om chaufføren fik bremset bilen lidt ned røg den hen over en grøft og pløjede sig mange meter ind på en mark.

Her lagde lastbilen sig til rette på højre side.

Det beretter indsatsleder Palle Olesen fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet blev kaldt til uheldet klokken 10.05, og fremme på uheldsstedet kunne de konstatere, at chaufføren var blevet spærret inde i førerhuset.

- Vi måtte sætte en stige op til døren i lastbilens førerhus for at få chaufføren ud af bilen. Han blev efterfølgende bragt til sygehuset til et tjek for smerter i nakken, men var ellers tilsyneladende ikke kommet alvorligt til skade, konstaterer indsatslederen.

Lastbil røg af vej ved Nysum

12























Miljøvagten i Mariagerfjord Kommune er tilkaldt og skal sikre, at der ikke sker forurening med olier fra bilen.

- Senere skal lastbilen selvfølgelig bjærges, og det bliver da lidt af en opgave, konstaterer Palle Olesen.