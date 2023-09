Topchef bryder tavsheden efter pludseligt exit

Siden den omstridte topchef Martin Kjærs pludselige exit i sidste uge har både han og direktionen i Region Nordjylland været i flyverskjul.

Ingen af parterne har reageret på henvendelser fra pressen.

Men nu åbner projektdirektøren for det skandaleramte byggeri af supersygehuset i Aalborg en smule op i et opslag på det sociale medie LinkedIn.

Martin Kjær fortæller ikke direkte, hvorfor han har opsagt sin stilling, men han skriver, at han ikke har fortrudt, at han tog jobbet for blot halvandet år siden.

Ifølge Martin Kjær har det været "surrealistisk" at se sig selv i medierne, efter Arbejdstilsynet i juli skred ind over for den afdeling, han stod i spidsen for.

- I den proces har jeg erfaret, at det offentlige og det private erhvervsliv er to vidt forskellige verdner. Det gælder også mediebevågenheden, som er massiv ved offentlige byggerier, skriver han på LinkedIn.

Region Nordjylland fik et påbud for det psykiske arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kritiserede Martin Kjær for blandt andet overfusninger, og direktøren erkendte selv, at flere af hans ansatte bryder grædende sammen på jobbet.

Efterfølgende kom han under voldsomt pres internt efter flere højst opsigtsvækkende udtalelser i Nordjyske.

Martin Kjær sagde blandt andet, at arbejdsmiljøet kunne blive endnu værre i takt med, at der kom flere byggeskandaler frem, og han startede et offentligt slagsmål med HR-direktøren i Region Nordjylland, som han beskyldte for at afskære ham fra at svare Arbejdstilsynet.

Anklager, som HR-direktør Mariane Therkelsen har afvist.

Men Martin Kjær mener, han er et offer. Og han langer i hårde vendinger ud efter medierne, som "tjener penge på kliks og går langt for at opnå disse".

- Jeg har lært, at prisen for at sætte sig i en direktørstol i det offentlige kan være rigtig høj, skriver han.

Afviser NAU-kaos

Over for sine medarbejdere har den tidligere topchef ikke lagt skjul på, at han har været ekstremt presset.

Få dage efter Martin Kjær havde gennemført et større interview med Nordjyske i begyndelsen af september, skrev han i en mail til sine medarbejdere, at han var "dybt personligt berørt", og at det var det "mest modbydelige, jeg nogensinde har prøvet".

- Flere dele af interviewet husker jeg slet ikke, skriver han i mailen, som Nordjyske har set.

I opslaget på LinkedIn slutter han med at afvise, at han forlader et "byggeri i kaos".

- NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital, red.) står et godt sted i dag, og selvom der er massive udfordringer, så sidder der i dag et særdeles kompetent hold af egne/eksterne ressourcer.

Den udmelding står i skarp kontrast til Martin Kjærs udtalelser i Nordjyske tidligere på måneden.

Her sagde han, at han overvejede at flytte ansatte væk, fordi "der sidder nogle medarbejdere, der ikke passer ind i en turnaround af danmarkshistoriens efterhånden største byggeskandale".

Nordjyske har forsøgt at få Martin Kjær i tale, men han har ikke besvaret vores henvendelser. Det er fortsat uvist, om Martin Kjær allerede har haft sidste arbejdsdag, eller om han skal arbejde i opsigelsesperioden.

Nordjyske erfarer, at han torsdag i sidste uge fortalte medarbejderne på et hasteindkaldt møde, at han havde opsagt sin stilling. Han talte ikke meget mere end ét minut, ifølge kilder, der var til stede.

Opsigelsen kommer, ifølge Nordjyskes oplysninger, efter flere møder med konstitueret koncernchef Kim Mikkelsen.

Kim Mikkelsen har afvist at svare på spørgsmål - både mundtligt og skriftligt.