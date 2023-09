Topchef færdig

Den meget omtalte projektdirektør i Region Nordjylland Martin Kjær har opsagt sin stilling.

Det oplyser regionen i en kortfattet pressemeddelelse.

- Vi har sat pris på den store indsats, Martin Kjær hidtil har leveret med hensyn til at sikre fremdrift i byggeriet. Martin har imidlertid meddelt os, at han ønsker at søge nye udfordringer udenfor Region Nordjylland, siger konstitueret koncerndirektør Kim Mikkelsen.

Det sker få dage, efter Martin Kjær rystede Region Nordjylland med en række højst opsigtsvækkende udtalelser i Nordjyske. Det kom i kølvandet på et påbud fra Arbejdstilsynet i juli, hvor medarbejdere anklager projektdirektøren for blandt andet overfusninger.

I Nordjyske stod en tidligere kontorchef med ansvar for HR også frem og betegnede hans ledelse for "frygtbaseret".

- Jeg er aldrig nogensinde blevet skældt så meget ud før, sagde Mads Nibe om en specifik situation, hvor han følte sig overfuset af Martin Kjær.

I stedet for at lægge sig fladt ned, som regionens egne rådgivere anbefalede ham, gik Martin Kjær til modangreb, hvor både direktionen i Region Nordjylland - altså hans egne chefer - og medarbejdere stod for skud.

- Arbejdsmiljøet kan blive værre

Han frygtede et komplot, og han beskyldte HR-direktøren i Region Nordjylland for at afskære ham fra at svare Arbejdstilsynet, da påbuddet kom i høring anden gang.

Martin Kjær erkendte, at flere medarbejdere har grædt på arbejde, og fortalte, at han overvejede at flytte nogle af de medarbejdere, der har det værst, til andre afdelinger.

- Det handler om, at der sidder nogle medarbejdere, der ikke passer ind i en turnaround af danmarkshistoriens efterhånden største byggeskandale. Det er modbydeligt, det er megahårdt, det er forfærdeligt at være i, lød det.

Samtidig advarede han om, at når der dukker nye problemer op på byggepladsen, vil presset på de i forvejen hårdtprøvede medarbejdere stige.

- Det kan godt være, at arbejdsmiljøet bliver værre endnu, sagde han.

Nordjyske erfarer, at det især er dén sætning, der har vakt forargelse - både blandt medarbejdere, i direktionen og det politiske system. Direktionen forsøgte selv - i en intern besked som Nordjyske har set - at berolige medarbejdere med, at arbejdsmiljøet selvfølgelig ikke skal blive værre.

En nuværende medarbejder, som Nordjyske har talt med, og som har betinget sig anonymitet af frygt for repressalier, kalder udtalelserne for "fuldstændigt vanvittige".

En regionsrådspolitiker, der ligeledes ønsker at være anonym, sagde onsdag til Nordjyske, at "opbakningen er ved at være væk".

- Jeg hører ikke nogen, der tager ham i forsvar længere, lød det.

Martin Kjær blev hentet ind i april sidste år, efter Niels Uhrenfeldt stoppede. Region Nordjylland arbejder "med at finde en løsning i forhold til den fortsatte ledelse af Byggeri og Ejendomme", fremgår det af pressemeddelelsen.

Nordjyske arbejder på at få en kommentar fra Martin Kjær.

Opdateres.