Trækker ministre i høring: Hvad ligger til grund for den nordjyske nedlukning?

POLITIK:Alle landets mink er ved at blive aflivet og syv nordjyske kommuner er lukket ned til den 3. december. Det blev besluttet i sidste uge, men beslutningen er blevet anfægtet af flere virologer.

Det har nu fået sundhedsudvalget til at indkalde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) til høring.

Det oplyser Per Larsen (K), der er medlem af Sundhedsudvalget, til NORDJYSKE.

- Det er jo en katastrofe, at man på den måde har skudt ved siden af skiven. Formålet med høringen er simpelthen at få afdækket det beslutningsgrundlag, der ligger til grund for regeringens beslutning om at alle mink i Danmark skulle aflives og restriktionerne i Nordjylland, siger Per Larsen, der foreslog høringen til Sundhedsudvalget.

Udover to ministre skal Statens Serum Institut også med til høringen samt eksperter udpeget af udvalget, som kan give deres vurdering.

Høringen kommer til at foregå i næste uge. Der er ikke fastsat en endelig dato.