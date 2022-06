Stiger benzinprisen til over 20 kroner, får tankstationer et problem

NORDJYLLAND:Benzinpriserne stiger og stiger. På bare få måneder er prisen pr liter steget med adskillige kroner. Og inden længe er der meget, der tyder på, at priserne runder 20 kroner literen.

Faktisk er prisen - altså listeprisen - for visse benzintyper røget over 20-kroners grænsen.

Og for benzinselskabet OK, der er det selskab, som har flest stationer i Danmark, giver det en træls udfordring.

Her er der nemlig fortsat omkring 280 benzinstationer rundt om i landet med reklamesøjler, der ikke kan klare et to-tal i forreste række på prisen.

Det afslørede amtsavisen.dk, og kommunikationschef hos OK, Rasmus Boserup bekræfter overfor Nordjyske, at der også er stationer i Nordjylland, der har de gamle reklamesøjler, som ikke kan håndtere priser på mere en 19,99 kroner literen.

- Vi har i alt omkring 680 benzinstationer i Danmark. Af dem har de 400 nye LED-pyloner, som kan klare de 20 kroner literen eller mere, lyder det fra Rasmus Boserup.

Det svarer til, at knap 60 procent af OK-stationernes reklamesøjler kan klare de 20 kroner plus.

- De nye pyloner kan - i teorien - klare op til 99,99 kroner literen. Men der er uden tvivl en god del af de nordjyske, som endnu ikke er blevet udskiftet, lyder det fra kommunikationschefen til Nordjyske.

Han kan ikke præcisere nærmere, hvilke stationer i Nordjylland, der har de gamle og - med de nuværende nærmest eksploderende benzinpriser - utidsvarende reklamesøjler.

- Det er ikke et udtræk, vi kan tage digitalt. Så det skal en medarbejder gøre manuelt, og det vil tage timevis, forklarer Rasmus Boserup overfor Nordjyske.

Han bruger ordene "en skør situation" om problematikken med de altså nu lettere forældede reklamesøjler på nogle af OKs benzinstationer.

Rasmus Boserup håber naturligvis ikke, at priserne kommer så højt op, at det vil give gener for OKs benzinstationer og dermed også for kunderne. Til amtsavisen.dk siger han, at selskabet i lyset af de stigende priser har speedet processen op for hurtigere at skifte reklamepylonerne ud.

De nye LED-benzinreklamesøjler hos OK kan godt håndtere 20 kroner eller mere pr liter benzin. Her hos Kvickly Vestbyen. Men nogle af de ældre reklamesøjler kan ikke. Privatfoto

- Hvis det skulle ske, at en liter benzin stiger til mere end 19,99 vil vi på de tankstationer uden det nye skilteformat benytte os af en alternativ løsning, som man gjorde tilbage i 00’erne, hvor man havde fysiske skilte i form af tal. Så ville vi skulle sætte et 2-tal op på pylonen i de perioder, hvor prisen overstiger 20 kr, siger han til amtsavisen.dk

En tur rundt til OK-benzinstationer i Aalborg-området afslører da også, at tanken på Saltumvej i Aalborg Øst har en af de gamle reklamesøjler, mens tre andre - Kvickly Vestbyen, SuperBrugsen i Gistrup og tanken på Ny Kærvej - alle har de nye standere, der kan vise priserne, hvis de skulle stige til mere end 20 kroner literen for den almindelige 95 oktan.

Listeprisen her er faktisk ifølge OKs hjemmeside 19,49 kroner, mens prisen for højoktanbenzinen har overskredet 20 kroners grænsen med en listepris på 20,78 kroner pr liter.

OK har omkring 100 stationer i Nordjylland, og det betyder altså, at der statistisk set skulle være omkring 40 stationer med de gamle reklamesøjler.