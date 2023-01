Træls uge for juraen på universitet - endnu en eksamen måtte aflyses

AALBORG:Først var det problemer med en eksamensopgave, der var lidt for meget plagiat af en lignende eksamensopgave i skatteret fra Aarhus Universitet. Det førte fredag til annullering af eksamen, der skal gå om og forventes afholdt om tre uger.

Tirsdag formiddag var det så omfattende problemer med at skaffe ordentligt internet, der har ført til en aflysning af en eksamen i formueret for 80-90 studerende på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet.

Det bekræfter professor Steen Bønsing, studieleder og viceinstitutleder ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Der var tale om en eksamen i formueret. Den skulle være begyndt klokken 09. Men det viste sig, at en stor gruppe af studerende ikke kunne komme på internettet i Bankocentret på Lundeborgvej i Aalborg Øst, hvor eksamen skulle have foregået.

Mellem 10 og 15 af de studerende havde fået hul igennem, og de ville dermed have fået en fordel i forhold til de andre studerende, der ikke kunne komme på. Da de 10-15 stykker så var i forbindelse med andre studerende, faldt eksamen helt til jorden, og Studienævnet valgte at aflyse denne eksamen.

- Vi indgår normalt en kontrakt om, at hallen bliver stillet til rådighed sammen med tilstrækkeligt internet. Det er vi altid ekstremt omhyggelige med, for det må simpelthen ikke gå galt. Men en del af holdet har ikke kunnet komme på nettet, selv om de havde wifi, forklarer Sten Bønsing.

- Og jeg kan næsten ikke komme i tanke om, hvad vi ikke har prøvet de sidste par timer for at få gennemført eksamen. Vi har forsøgt at lade universitetets it-afdeling tage over og levere mobilt bredbånd. Vi havde sågar nået at printe eksamensopgaverne på gammeldags fysisk vis på papir, som vi så kørte ud med. Det, vi så løb ind i, var, at de eksamensvagter, der var til stede, ikke kunne forhindre de studerende i at bruge deres mobiler til at komme i kontakt med hinanden. De få, der havde adgang til internettet, har så kunnet give informationer videre til de øvrige, og det dur jo ikke, konstaterer Sten Bønsing.

Sten Bønsing På en skala fra et til 10 i at være træls, så har den seneste uges tid ramt 10. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Aflysningen af eksamen i formueret tirsdag formiddag betød travlhed for det administrative personale på Juridisk Institut.

- Vi har haft alt administrativt personale i gang med at informere de studerende om situationen, forklarer Sten Bønsing.

Han kan endnu ikke sige noget om en eventuel ny dato for den aflyste eksamen.

Men et vil han dog gerne sige:

- Det har været en rigtig træls uge. Og på en skala fra et til 10 med 10 som mest træls, så er vi nok der, konstaterer professoren.