Trænger du også til at komme ud i weekenden? Disse seks steder i Nordjylland er der masser af plads at boltre sig på

NORDJYLLAND:Mange af os bruger for tiden størstedelen af døgnets timer isoleret indendørs. Med under 10 personer og kun med dem, der allerede bor i husstanden, selvfølgelig.

Samtidigt er solens forårsstråler begyndt at skinne fra en lyseblå himmel, og det kribler i kroppen for at komme ud at bevæge sig. Og det må vi også gerne, vi skal bare huske at holde afstand.

I byerne betyder det, at det bliver svært at holde reglen om to meters afstand, når mange vælger at begive sig ud på en spadseretur.

Derfor har vi samlet seks forslag til, hvor du og resten af familien i husstanden kan tage hen i weekendens lovede solskinsvejr. Steder med masser af plads og garanti for vind i håret.

1. Blokhus strand

På stranden i Blokhus er der masser af plads til at gå og løbe helt uforstyrret. Foto: Torben Hansen

Blokhus strand i Vendsyssel er en af Nordeuropas bedste badestrande og er en populær destination året rundt. Vi nævner den alligevel, da stranden har masser af plads med sin bredde på knap 100 meter. Du kan parkere bilen på stranden og gå ligeså længe, du orker, imens vinden rusker i dit tøj og havets brusen forkæler dine ører. Er du ekstra frisk, kan du springe i bølgerne. Når du er fyldt op med frisk luft og sand, kan du starte bilen og køre langs stranden videre mod Løkken, hvor du kan vælge at fortsætte gåturen på den vidde sandstrand.

2. Rebild Bakker

Rebild Bakker er perfekt til en god gåtur efter endnu en uge i hjemmeisolation. Foto: Henrik Bo

Rebild Bakker er et smukt og bølget hedelandskab beliggende i naturskønne Skørping. Her er der masser af grønne vidder og vandreruter, eksempelvis Rebild Bakker ruten, der fører dig en smuk tur gennem landskabets høje stigninger, kilder, åer og smukke udsigter. Bakkerne dækkes af lyng, revling, tyttebær, blåbær, hønsebær, ulvefod, guldblomme, enebær m.v. Krattene består af bævreasp og bøg samt spredte ege. Et af områdets højeste punkter er Sønderkol, der hæver sig 102 meter over havet - og det skal opleves.

3. Kløverstierne med start i Skanseparken, Aalborg

Kløverstierne byder på fire forskellige ruter nord for Limfjorden. Foto: Arkiv

Har du ikke mulighed for at sætte dig ind i en bil, men har du i stedet en jernhest stående, der godt kunne trænge til luft, eller et par ben der trænger til bevægelse, så er Kløverstierne i Aalborg et godt bud. Der er mange steder omkring Aalborg, der er værd at besøge, hvis man vil væk fra bylivet, og på Kløverstierne kan du vælge imellem fire forskellige ruter, alt efter hvad du har behov for og lyst til.

Vi har valgt at bringe de tre af dem, der fokuserer på ruter ud af bylivet.

Kridtgravsruten, 5 km

På Kridtgravsruten kommer du forbi to af Nørresundbys kridtgrave. Herudover passerer du på ruten også Nørresundby Idrætscenter, Solsideparken, Nørresundby Boldklub, Lindholm Søpark og Højvangsvej.

Naturruten, 7,5 km

Her ser du både en del af Nørresundby og natur nord for byen. På ruten passerer du nemlig Nørresundby idrætscenter, Dalen, øvelsesterrænet for Aalborg Kaserner, der er et stort naturskønt område, Lindholm Høje og Søholm bypark.

Fjordruten, 10 km

Som rutens navn også antyder, finder du på denne rute mest naturskønne områder. Her bliver du ført langs Limfjorden, Lindholm Strandpark og gennem Lindholm Fjordpark. Undervejs vil du herudover passere en windsurfing klub og alternativ golfbane, opleve udsigten til Limfjorden og Egholm, Lindholm Å og Kridtsporet.

På denne rute er stilhed og dyrelivet i fokus.

4. Nationalpark Thy

I Nationalpark Thy er der spandevis af kilometer at tilbagelægge i Danmarks Vildmark. Foto: Nationalpark Thy: Colourbox

I det kuperede Thy ligger Danmarks første nationalpark, også kaldt Danmarks vildmark, der består af sammenhængende naturområder, og hvis du har mulighed for at starte bilen, er dette et godt sted at få plads og smuk natur i weekenden. Området breder sig over 24.370 ha og strækker sig op over et 12 km bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i Nord. Så her er der masser grønne vidder og mulighed for luft i kinderne.

I nationalparken kan du gå mellem udstrakte, vind-fejede ødemarker og aromatiske fyrretræer. Du kan også kaste dig ud i Nordsøens glitrende bølger eller cykle gennem kølige klitplantager, skriver VisitThy på deres hjemmeside.

5. Rubjerg Knude og Råbjerg Mile

I Nordjylland er vi indehavere af hele to store sandklitter, der begge er et besøg værd. Så alt efter hvilken en af dem du er tættest på, er det bare at komme afsted og ud at træde til i det fine sand.

Rubjerg Knude, Lønstrup

På Rugbjerg Knude er der masser af plads til, at hele familien kan boltre sig. Arkivfoto: Hans Hunderup

For ikke særlig længe siden fik Rubjerg Knude særligt meget omtale, da det ikoniske fyr skulle flyttes for ikke at styrte i havet. Det lykkedes med succes, og fyret pryder stadig den store sandklit. Rubjerg Knude er den højeste og mest markante del af den 13 km lange kystskrænt, som kaldes Lønstrup Klint, mellem Lønstrup og Løkken. Bevæger du dig mod syd fra Rubjerg Knude, bevæger du dig gennem en smuk klitplantage, der som et farvekort har utallige af grønne nuancer. Bevæger du dig nord for sandklitten, bevæger du dig langs kysten mod Lønstrup by.

Råbjerg Mile, Skagen

Råbjerg Mile er en vandreklit syd for Skagen i et fredet område. Milen vandrer 15 meter mod øst hvert år. Den dækker et område på ca. én kvm. – hvilket svarer til 34 gange Rådhuspladsen i København. Foto: Toppen af Danmark.

Her får man følelsen af at være på en anden planet. Råbjerg Mile består af en 1000 m lang og 1000 m bred sandbunke med sit højeste punkt 40 m over havet. Her skal du altså ikke være bange for at komme for tæt på andre, og hvis du heller ikke er bange for lidt sand i skoene, er Råbjerg Mile en god mulighed for at opleve noget storslået og anderledes natur.

Vær opmærksom på, at der kan være risiko for at bevæge sig ud i kviksand ved Råbjerg Mile.