Trænger du til sol og lunt vejr? Så glæd dig til søndag

DANMARK:Weekendens vejr udvikler sig fra vinterligt med lidt sne hist og her fredag over en grå lørdag med regn til en solrig søndag med op til tocifrede temperaturer.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Dan Nilsvall tidligt fredag morgen.

- Dagen i dag starter med lidt vinterligt vejr med lidt sne hist og her. Men allerede i formiddag klarer det op nordfra, siger han.

Selv om vi får masser af sol fredag, holder temperaturerne sig på omkring fem-seks graders varme. Det skyldes koldt luft, der strømmer ned over landet fra nordlige retninger.

Det klare vejr betyder også, at vi får udbredt nattefrost natten til lørdag, som bliver kold.

Lørdag starter grå og med stedvis regn, og ifølge Dan Nilsvall er det kun nordjyderne, der får solen at se denne dag.

- Vi får en mild lørdag med temperaturer i nærheden af ti grader i Nordjylland. I resten af landet bliver det mellem fem og ti grader, siger han.

Søndag ser det ud til, at vi får endnu en flot dag med solrigt vejr til de fleste. Dog kommer vinden nok til at være ret frisk fra nordlig retning.

- Så hvis man vil ud at nyde vejret, er det en god idé at finde et sted i læ, siger Dan Nilsvall.

Om søndagen kan vi se frem til temperaturer op til ti grader.

- Det bliver Sønderjylland, Fyn og Himmerland, der kan forvente op til ti grader, siger meteorologen.

For årstiden er weekendens vejr ganske normalt, vurderer Dan Nilsvall.

- Det er vel sådan et typisk martsvejr, hvor det driller lidt og skifter mellem mildt og køligt, siger han.

/ritzau/