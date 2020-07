Alt er udlejet: Sådan gør du, hvis du stadig leder efter sommerhus i Nordjylland

Der vil være feriekager og ferieøl på rigtig mange arbejdspladser fredag - for mange er det nemlig sidste arbejdsdag inden sommerferien. For mange bliver det dog en anderledes sommer - corona og forvirring over skiftende rejsevejledninger har fået mange til at droppe udlandsrejsen og blive hjemme i stedet.

Men har man ikke allerede booket noget, kan det godt ende med, at man må blive helt hjemme. For nok kan det godt lade sig gøre at finde et sted at holde sommerferie i Nordjylland i næste uge - forudsat altså at man ikke stiller alt for store krav.

Havudsigt og gå-afstand til stranden skal man ikke stikke snuden op efter, for sådan klassiske sommerhuse er der ingen tilbage af. Hos de store udlejningsbureauer er alt simpelthen udlejet. Eneste mulighed for at sikre sig et hus er at holde øje med de forskellige hjemmesider, for indimellem kommer der nye huse til - enten fordi nogen har meldt afbud eller en sommerhusejer er kommet i tanke om, at han/hun gerne vil have indtægten. Får man øje på sådan et hus, skal man ikke bruge mange minutter på at tænke over sagen, for husene er sjældent ledige mere end et kvarters tid.

- Vi har intet tilbage. I denne uge og de næste tre uger er alt stort set udsolgt. Også i uge 32 er der booket rigtig meget, så vi skal frem til uge 33 før presset tager lidt af. Så alt i alt kan vi konstatere, at vi trods alt er sluppet nådigt, for selvom der samlet set kommer en nedgang i branchen så bliver den slet ikke så voldsom som frygtet. Vi mistede mange overnatninger under nedlukningen, men til gengæld får vi en rigtig god højsæson, der ser ud til at blive længere end normalt. De seneste år har der også været næsten udsolgt i tre uger, men det er første gang, at vi ser det over fem uger, siger Per Dam, der er direktør i udlejningsbureauet Sol og Strand.

Enkelte sommerhuse er steget voldsomt i lejepris, men det er især udlejere, der har forsøgt at score kassen på egen hånd. Hos Sol og Strand har den voldsomme efterspørgsel - ifølge direktøren - ikke ført til markante prisstigninger. Mange af husene er booket før corona, og her er prisen ikke ændret.

- Vi har stort set holdt priserne på det niveau, der var før. Vi kunne godt have skruet mere op, men vi skal huske på, at der også kommer en sommer efter denne. Hvis vi skal holde fast i gæsterne, så skal vi ikke udnytte situationen, siger Per Dam.

Ved udgangen af juni var der i det ganske land booket 380.000 uger i feriehuse for resten af 2020, hvilket er 18 procent mere end sidste år. Det skyldes især, at danskerne har booket dobbelt så mange husuger som sidste år.

Kælderlejlighed i Sæby

Hvis man vil have en feriebolig i nærheden af stranden er det dog stadig muligt - på hjemmesiden airbnb.dk kan man således få en forlænget weekend i en lejlighed bare 500 meter fra stranden. Prisen er kun 1.235 kroner, og for de penge får man lov til at overnatte i en kælderlejlighed fuldt udstyret med platter og lænestole i læder.

Den lejlighed vil ikke være noget for mange fra det velhavende segment, der i næste uge vil være i Skagen. Ifølge hjemmesiden booking.com er der stort set fuldt hus i Skagen i den klassiske uge 29 - det er umuligt at booke en hel uge, men en enkelt overnatning er trods alt muligt på Hotel Strandly. Også Svinkløv Badehotel har alt udsolgt, og generelt er der kun få ledige værelser på kystnære hoteller. Derimod er der stadig god plads på hoteller i byerne.

En anden mulighed er selvfølgelig campingferie. Her er der stadig ledigt på de fleste pladser, men det kræver selvfølgelig, at man enten har en campingvogn eller har lyst til sove i telt. Nogle pladser udlejer også hytter, men flere steder er de udlejet.

Men der er også en verden syd for Danmark, og her er der kun få steder problemer med at finde en feriebolig. På de klassiske feriedestinationer som Toscana i Italien og spanske Costa Brava er det intet problem at finde en bolig med kort varsel, og en en del udlejere vil være til at forhandle med.

Men det kræver at man selv arrangerer turen, og enten kører selv eller booker flybillet. Charterrejser er der kun ganske få af på denne side af september.