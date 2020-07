Træt af krakilske parkeringsregler? Endelig kommes du lidt i møde!

Mon ikke de fleste bilister har prøvet det.

Der skal parkeres, og for at holde lovligt på den valgte plads skal der betales afgift. Af sted til nærmeste automat går det, og så begynder besværet ellers: Flere indtastninger skal foretages, før billetten udskrives, og blandt andet skal bilens registreringsnummer noteres. Det sker med stor omhyggelighed, for i displayet gøres der ubønhørligt opmærksom på, at forkert indtastning udløser afgift - også selv om betalingen er foretaget, og tidsintervallet for lovlig parkering er overholdt.

Heldigvis går det i langt de fleste tilfælde godt. Og parkeringspladsen kan forlades efter endt ærinde til den udstukne pris.

Men nogle gange hænger der en lille hilsen, som en hel del bilister kender til og alle i hvert fald frygter og hader, i forruden: En afgift på - som regel - mindst 500 kroner. Og i nogle tilfælde er forbrydelsen ikke anden, end at der netop er sket en fejl i forbindelse med indtastning af bilens registreringsnummer.

Dog er der lys forude. Som beskrevet hos NORDJYSKE på net og på print søndag kommer en mindre tastefejl nu bilisten til gode, så der ikke kan opkræves afgift for ulovlig parkering - hvis der ellers er betalt for det aftalte tidsrum.

Alene i Aalborg står flere hundrede bilister ifølge Parkeringskontrol Nord til at få deres bøder annulleret. Og det skyldes, at firmaet retter sig efter en afgørelse fra Højesteret, der siger, at simple tastefejl, hvor bilisten eksempelvis glemmer et bogstav, trykker nul i stedet for O, og hvor der ikke kan være tvivl om, at der er tale om en tastefejl og ikke en anden bil, skal fejlen komme kunden til gode - og afgift for ulovlig parkering kan ikke opkræves.

Hvor er det dog på sin plads, at småfejl af den karakter kommer bilisten til gavn og ikke udbyderen af parkeringspladser - i dette tilfælde Aalborg Kommune. Alt for ofte er man stødt ind i historier om krakilske p-vagter eller systemer, der har takseret den mindste unøjagtighed til bilistens ulempe og har sendt føreren helt op i det røde felt, når der ikke har været anden udvej end at betale. Afgørelsen fra Højesteret betyder, at der skal være en vis rimelighed i tingene og plads til småfejl, uden at det skal koste kassen, og det er en sejr for retsfølelsen på parkeringsfronten.

Parkering Nord er ovenikøbet ved at lette arbejdsgangen, når man som bilist skal indløse sin billet, så muligheden for at taste forkert i det hele taget bliver minimeret, og så bilisten undervejs får en melding på, så han eller hun kan krydstjekke, at der er tale om den rigtige bil. Det er yderligere et plus, så den usikkerhed, en del bilister kan opleve, når indtastningen skal foretages for lovlig parkering, minimeres.