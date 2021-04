Træt af kulde og møgvejr? Nu har DMI godt nyt

NORDJYLLAND:Forårsmåneden april har indtil nu været alt andet end forårsagtigt med nattefrost og nogle dage også sne og slud.

Men nu har Danmarks Meteorologiske Institut/DMI opmuntrende nyt i en frisk månedsprognose.

Efter en kold start på april kan vi nemlig forvente et par uger med mere forårsagtigt vejr, plusgrader, mindre blæst og regn og mere sol. Det skriver DMI på Twitter.

Et kig på vejrudsigten for Nordjylland viser da også, at temperaturerne stiger de kommende dage, og der skulle også være mulighed for mere sol.

I næste uge skulle vi få tocifrede plusgrader, nogle dage med helt op mod 17 graders varme.

Efter en kølig start på april venter der et par uger med, for årstiden, mere normale temperaturer. Der er nemlig udsigt til højtrykspræget vejr, der giver os mindre blæst, mindre regn og mere sol ⛅️



Læs hele månedsprognosen her: https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/JW7DV8X7KJ — DMI (@dmidk) April 13, 2021

Og ser man nærmere på månedsprognosen fra DMI, fortsætter de positive meldinger den kommende og de efterfølgende uger.

Der er dog stadig risko for let nattefrost næste uge. Men det ser ud til, at temperaturerne kommer til at ligge omkring det mere normale for årstiden, mens der ikke skulle komme så meget regn.

Du kan se hele månedsprognosen fra DMI her (klik)